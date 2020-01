Nello studio televisivo di 'Vieni da me', ospite di Caterina Balivo su Rai 1 nella puntata del 20 gennaio, Samantha De Grenet si racconta: tra le lacrime e la commozione, ricorda la sua lotta contro la malattia, l'operazione, la sofferenza e, finalmente, la sua rinascita.

Samantha De Grenet ed il suo anno orribile

L'attrice esordisce dicendo: "Il 2018 non è stato un anno felicissimo", e fa subito riferimento alla malattia: 'Un anno fa ho avuto un brutto male'. Non scende nel dettaglio. Confida, provata, di non essere ancora pronta a raccontare tutto, perché non si sente sufficientemente forte: .

La De Grenet anticipa che ne parlerà quando sarà in grado di mandare un messaggio positivo al suo pubblico, quando potrà infondere coraggio alle donne che stanno soffrendo come lei. In breve, la modella dice che lo farà solo quando saprà tenere a freno le lacrime, perché vuole assolutamente evitare il rischio di impietosire chi le sta di fronte.

A suo agio con Caterina Balivo, Samantha De Grenet rivela di aver duramente combattuto per un anno e mezzo contro il male, di aver affrontato un duro intervento e di essere, finalmente, guarita.

La malattia ha colpito duramente lei, portando pesanti strascichi anche sulle persone che le stanno accanto e le vogliono bene. La soubrette precisa, infine, che deve sottoporsi a controlli ed esami continui.

Samantha De Grenet ed il timore delle malelingue

La De Grenet è uscita di scena per un anno e mezzo, senza mai volersi giustificare, senza spiegazione alcuna. Alla Balivo la modella confida di aver preferito il silenzio più totale per pudore e per timore che la stupidità della gente potesse individuare nel suo dramma personale un tentativo di pubblicizzarsi.

La De Grenet fa riferimento alle malelingue che già in passato, a suo dire, avrebbero giudicato 'fuffetta' il dolore delle star televisive. L'attrice, da parte sua, invita tutti coloro che si dilettano a parlare in maniera malevola delle tragedie altrui a pensare che hanno di fronte degli esseri umani provati da dure battaglie.

Samantha De Grenet: la sua vita in pillole

C'è stato anche lo spazio per battute e racconti d'infanzia, nel corso della lunga intervista a Samantha De Grenet.

La modella e la Balivo, infatti, sono amiche da tempo e si conoscono bene. Dai ricordi, è emersa la discendenza nobiliare della De Grenet: aveva una nonna principessa (di Fondi) sempre pronta a coinvolgerla in pranzi e balli di gala, a cui la giovane soubrette cercava di sottrarsi puntualmente. A 14 anni, Samantha, dopo aver posato per alcuni scatti fotografici, ha calcato le passerelle della moda, sfilando con top-model del calibro di Valeria Mazza, Carla Bruni e tante altre.

Infine, la De Grenet ha parlato dei suoi amori di gioventù, da Filippo Inzaghi a Alessandro Benetton, da Leonardo Pieraccioni a Luca Barbato, suo marito per due volte. la prima nel 2005 con un matrimonio in comune, un figlio amatissimo Brando. Poi la separazione, e, a distanza di qualche anno, la ripresa della loro unione, fino alle nozze in chiesa nel 2015.