Prosegue l'appuntamento con le avvincenti notizie di Beautiful, la Serie TV scritta dai fratelli Bell in onda da oltre 20 anni sui teleschermi italiani. Gli spoiler americani in onda a gennaio sulla Cbs rivelano che Quinn Fuller fermerà una violenta lite tra Brooke Logan e Shauna Fulton. Nel dettaglio, la moglie di Eric aggredirà la madre di Hope per salvare l'amica dalla sua furia.

Beautiful, puntate americane: Brooke scopre il tradimento di Ridge

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane in onda a gennaio in America svelano che Brooke (Katherine Kelly Lang) scoprirà che Ridge l'ha tradita con Shauna.

Tutto inizierà quando Thomas (Matthew Atkisons) dichiarerà guerra alla madre di Hope (Annika Noelle), rea di ritenerlo inadatto per fare da padre a Douglas a causa dei suoi problemi mentali. Dall'altro canto, lo stilista sarà di tutt'altro avviso, tanto da rivelarsi più comprensivo. Per questo motivo, i rapporti tra il Forrester e la Logan diventeranno sempre più freddi. Alla fine, il figlio di Eric arriverà ad abbandonare il tetto coniugale dopo essere caduto nella trappola di Thomas. Proprio quest'ultimo si alleerà con Shauna per distruggere una volta per tutte la sua matrigna per sempre.

Purtroppo, il piano del fratello di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) avrà il risultato sperato, visto che Ridge e la Fulton si lasceranno andare a baci appassionati. Ma ecco arrivare il colpo di scena: lo stilista, pentito, deciderà di raccontare il tradimento a Brooke, che accecata dalla rabbia si recherà a casa di Eric per avere un incontro faccia a faccia con la madre di Flo (Katrina Bowden).

Beautiful: la Logan schiaffeggia Shauna, Quinn in difesa dell'amica

Le trame americane di Beautiful in onda a gennaio in America e tra otto mesi in Italia, rivelano che Brooke accecata dalla rabbia giungerà a Villa Forrester con intenzioni tutt'altro che pacifiche. In questo frangente, la madre di Hope incontrerà Eric, al quale confesserà che Shauna (Denise Richards) sta tenendo di rubarle Ridge (Thorsten Kaye) con la complicità di Quinn (Rena Sofer).

La sorella di Katie, a questo punto, chiederà al capostipite di cacciare le due donne da Los Angeles e dell'azienda di famiglia. Inoltre, lo accuserà di aver sposato una donna non adatta a rimpiazzare il posto lasciato da Stephanie: delle gravi accuse, che saranno ascoltate dalla Fuller e dalla Fulton. A tal proposito, la Logan si scaglierà come una belva contro quest'ultima schiaffeggiandola in pieno viso.

Quinn, a questo punto, correrà in difesa dell'amica, tanto da spingere la rivale sul divano, urlandole contro epiteti irripetibili. In attesa di sapere quali saranno i nuovi sviluppi su questa story-line, si ricorda che questa soap opera va in onda tutti i giorni su Canale 5.