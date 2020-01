Un protagonista principale della soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, che ha ottenuto un grande successo in Italia per tutta la scorsa estate, continua a far parlare di sé. Coloro che hanno seguito le vicende di Ferit e Nazli, faranno dei salti di gioia a breve in occasione del ritorno di una trasmissione di Maria De Filippi in grado di regalare delle forti emozioni. La conduttrice nel primo ed imperdibile appuntamento della nuova stagione di C’è posta per te in programma questo sabato, accoglierà in prima serata due ospiti internazionali molto amati.

Oltre all’attore americano Johnny Depp, i telespettatori rivedranno sul piccolo schermo italiano Can Yaman, che ha raggiunto una certa fama nel bel paese proprio per aver recitato nella sopracitata serie tv turca, e in “Erkenci Kus”, che dovrebbe approdare sulla rete ammiraglia Mediaset a giugno 2020.

Can Yaman e Johnny Depp ospiti della prima puntata di C’è posta per te

Dopo il debutto su Canale 5 della serie televisiva turca Cherry Season, nel periodo estivo 2019 i telespettatori hanno seguito appassionatamente anche la soap Bitter Sweet fino ad inizio settembre al posto di Uomini e Donne.

L’attore Can Yaman, che nello sceneggiato ha rivestito i panni di Ferit Aslan, per la felicità delle sue numerose ammiratrici a breve tornerà sul piccolo schermo italiano. Le fans purtroppo si dovranno accontentare di rivedere il 30enne nello studio di una nota trasmissione televisiva, ovvero a C’è posta per te. Ebbene sì dopo una lunga attesa, sabato 11 gennaio 2020 tra gli ospiti della prima puntata del programma serale condotto da Maria De Filippi ci sarà proprio Can. A confermare tale scoop è stato un video comparso nelle ultime ore sui canali social del people show. Oltre all’interprete più amato dal pubblico femminile, ci sarà anche il celebre divo di Hollywood Johnny Depp. E’ scontato sottolineare quindi che la nuova edizione dell’amatissima trasmissione di Canale 5, partirà con il botto.

Maria De Filippi chiede all’attore turco se è fidanzato

Ovviamente Can ha già registrato la sua ospitata a metà ottobre 2019, e grazie agli spoiler presenti sul web è possibile sapere in anteprima che si mostrerà parecchio emozionato per l’affetto che riceverà quando farà il suo ingresso in studio. L’affascinante attore avrà indosso una camicia bianca, pantaloni neri, stivali marroni, e per finire barba e capelli raccolti in un codino. La conduttrice dopo aver accolto l’attore turco, farà notare come la maggioranza del pubblico sarà formata da donne: Can risponderà in modo ironico affermando: “Faccio entrare mio padre”. Successivamente il sex symbol a livello globale aprirà una scatola rossa contenente alcuni oggetti riguardanti la sua vita: un libro di legge, un biberon, e una macchina fotografica.

Per concludere Maria De Filippi chiederà al popolare ospite se è fidanzato, dopo avergli mostrato un anello. Anche se le donne cominceranno ad urlare il nome “Demet”, la bellissima attrice che ha lavorato con il bel 30enne nell’ultima soap in cui ha recitato, il diretto interessato svierà la domanda della conduttrice non ammettendo di essere impegnato.