Lavora nel mondo della musica e della moda ed è pronta a lanciare la nuova cover, cantata in spagnolo, di uno dei pezzi appartenenti al famoso gruppo musicale statunitense ("No Doubt"): si parla di Silvia Tirado. La cover cantata dalla giovanissima Silvia è "Don't speak", brano pubblicato nel 1996 come terzo estratto dell'album "Tragic Kingdom".

Si ricorda che il suo successo nell'ambito musicale è dovuto al primo singolo, che fu prodotto dall'attuale fidanzato Gabriele Pippo (figlio del grande comico Pippo Franchi) lo scorso anno e che si intitola "Diablita".

A oggi, 10 gennaio 2020, viene pubblicato sul profilo Youtube di Silvia Tirado, il video ufficiale della cover spagnola (riportato di seguito).

Il video ufficiale della cover di Silvia Tirado, 'Don't speak'

Ad annunciare la data di uscita del pezzo è stata la stessa Silvia che, qualche giorno fa, ha pubblicato sul proprio profilo social (su Instagram) una breve anteprima del video.

È oggi, dunque, che potrebbe diventare virale su Youtube la nuova cover in spagnolo della canzone "Don't speak" cantata dall'attraente modella.

A seguito di questo paragrafo è riportato il video ufficiale pubblicato sull'account della ragazza.

La canzone "Don't speack" scelta dalla Tirado è stata scritta da Eric Stefani e da sua sorella. Il testo, prodotto nel 96, fu nominato miglior brano dell'anno e un anno dopo, nel 1997, ricevette anche una nomination come "best song" sugli Mtv Europe music awards.

Chi è Silvia, ex partecipante di Temptation Island Vip 2

Nasce a Roma, il 18 febbraio del 1993, e a soli 26 anni diviene cantante e modella. Grazie al suo fisico, Silvia Tirado vanta di molteplici collaborazioni nel mondo della moda trovandosi a sfilare su varie passerelle. La ragazza si fa strada anche sul mondo virtuale, specialmente su quello dei social, di cui gode di circa 56 mila follower sul proprio profilo Instagram.

Si è fatta conoscere di recente grazie alla partecipazione, insieme al fidanzato Gabriele, della seconda edizione del famoso reality show targato Mediaset: Temptation Island Vip.

Silvia e Gabriele si conoscono da ben sei anni, ma il loro amore è di recente nascita: sono ufficialmente una coppia da soli 12 mesi. È proprio il loro rapporto, che li ha visti amici per molti anni, ad aver spinto la coppia a prendere parte alla trasmissione televisiva di Maria De Filippi.

Non si dimentica che il volto di Silvia, prima della partecipazione a Temptation Island Vip, apparve in passato in uno dei famosi game show della rete Mediaset: si tratta di "Avanti un altro", condotto da Paolo Bonolis, dove Silvia decise di partecipare in veste di concorrente.