La soap Un posto al sole non smette di appassionare il pubblico italiano proponendo, settimana dopo settimana, trame sempre più avvincenti e ricche di colpi di scena. Gli episodi in onda su Rai 3 da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio non faranno eccezione e si concentreranno sulla controversa relazione tra Marina e Fabrizio. La coppia si avvicinerà parecchio e la Giordano deciderà di accettare la proposta del suo compagno, tuttavia lo scontro tra Fabrizio e lo zio Sebastiano rimarrà più agguerrito che mai.

Più tardi, nonostante i tentativi di Alberto di screditare i sentimenti del giovane Rosato, Marina non farà mistero di apprezzare sempre di più le attenzioni di Fabrizio. L'imprenditrice, infine, continuerà a lavorare per risolvere la crisi dei cantieri, ma un aspro confronto tra Fabrizio e Sebastiano finirà per dar vita a risvolti del tutto inaspettati.

Angela valuta la possibilità di assumere un insegnante privato per Bianca

In attesa di scoprire cosa avverrà tra Marina e Fabrizio, le anticipazioni riguardanti i prossimi episodi di Un posto al sole si concentrano su un altro amatissimo personaggio della soap: Giulia Poggi.

La donna, ormai invaghita del misterioso Marcello, si preparerà al primo appuntamento ma alcuni problemi dell'uomo rischieranno di far saltare i piani di Giulia che sembrerà sul punto di rinunciare alla conoscenza. Se la Poggi attraverserà dunque un periodo particolarmente complesso, la prossima storyline che coinvolgerà la figlia Angela non sarà da meno. La donna si troverà infatti in disaccordo con il marito riguardo l'ormai consolidata crisi della figlia. La bambina, sempre più spaventata dalla sua maestra, si rifiuterà infatti di andare a scuola. Una situazione che finirà per influire sul rapporto dei coniugi Boschi e costringerà Angela a valutare l'ipotesi di assumere un insegnante privato.

Filippo prova a ricucire il suo rapporto con Serena

L'altra storyline che verrà affrontata nei prossimi episodi di Un posto al sole riguarderà l'ormai consolidata crisi tra Serena e Filippo.

La donna, dopo aver scoperto il tradimento del marito, sarà alle prese con un'emergenza nel suo Bed & Breakfast. Un'occasione che il giovane Sartori deciderà di cogliere al volo per cercare di recuperare il suo rapporto con la moglie. I propositi dell'uomo, tuttavia, non sortiranno l'effetto desiderato in quanto la Cirillo deciderà di partire insieme alla figlia Irene. Infine, continuerà la disputa tra Otello e Renato. Una situazione ormai ingestibile che costringerà Raffaele, Silvia e Michele ad intervenire per provare ad appianare le crescenti incomprensioni tra i due amici.