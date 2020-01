A partire da giovedì 9 gennaio, dalle ore 21:25 su Rai 1, andrà in onda la dodicesima stagione di Don Matteo, la fiction in cui Terence Hill veste i panni del sacerdote di Spoleto [VIDEO]. Nel cast è immancabile Nino Frassica nei panni del maresciallo dei carabinieri Cecchini.

A differenza di quanto accaduto negli scorsi anni, in questa dodicesima edizione vi saranno dieci episodi, ciascuno della durata di circa due ore. Ogni settimana, dunque, andrà in onda un singolo episodio e non più due come in passato.

Salvo diversa programmazione l'ultima puntata della fiction è prevista per giovedì 19 marzo.

Come si era concluso Don Matteo 11

La precedente stagione di Don Matteo è andata in onda nel 2018, riuscendo a ottenere record di ascolti. Buona parte della trama si incentrò sulle vicende personali di Anna (interpretata da Maria Chiara Giannetta), la nuova comandante della caserma di Spoleto che prese il posto dell'amatissimo capitano Tommasi (interpretato da Simone Montedoro). La comandante era inizialmente fidanzata con Giovanni, ma il rapporto tra i due si era concluso presto a causa della volontà del ragazzo di diventare prete.

Dopo varie vicissitudini, la serie si era conclusa con Anna che si fidanza con il Pubblico Ministero Marco Nardi (interpretato da Maurizio Lastrico). Gli ascolti di Don Matteo 11 furono altissimi: moltissimi episodi, infatti, ebbero ascolti medi superiori ai 7 milioni di spettatori (con picchi di oltre gli 8 milioni, in particolare nella prima puntata).

La trama del primo episodio

Il primo episodio di Don Matteo 12 si intitola Non avrai altro Dio all'infuori di me e ritroviamo Anna e Marco che stanno ancora insieme e sono alle prese con l'organizzazione del loro matrimonio. Tuttavia, una situazione legata al suo lavoro turba la donna in quanto mette a rischio lo svolgimento delle nozze. Nel frattempo la caserma (e Don Matteo) dovranno fare i conti con il caso di un bambino scomparso: Andrea, figlio di un noto cardiochirurgo di Spoleto, è infatti stato rapito e la comandante farà di tutto per trovarlo.

La cittadina di Spoleto, intanto, è in subbuglio a causa di una caccia al tesoro: un misterioso uomo, infatti, ha lasciato diverse migliaia di euro in un punto non precisato della città; i soldi sarebbero chiusi in delle scatole accompagnate da origami. Tutti i cittadini sono impegnati a cercare i soldi, anche se non sono chiare le intenzioni del benefattore.

Il primo episodio di Don Matteo 12 sarà visibile in diretta streaming dal sito di Rai Play, dal quale è possibile rivedere tutte le undici stagioni passate e dal quale sarà possibile rivedere anche tutte le future puntata inedite.