Prosegue l'appuntamento in prima visione su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole che continua ad ottenere ottimi risultati d'ascolto. Gli spoiler riguardanti le nuove puntate che andranno in onda dal 3 al 7 febbraio 2020 rivelano che Filippo si farà un'esame di coscienza nei confronti di Serena e proverà a fare davvero il possibile per poterla riconquistare. Marina, invece, proverà a fare il possibile pur di mantenere le distanze con Fabrizio.

Un posto al sole, anticipazioni 3-7 febbraio: Filippo proverà a riconquistare Serena

Nel dettaglio, le anticipazioni di queste nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda fino a venerdì 7 febbraio su Rai 3 rivelano che Angela è molto preoccupata dopo che la maestra Gagliardi ha aggredito fisicamente Franco ed è stata ripresa in un video e caricato poi online. Tra Andrea e Arianna, invece, ritornerà nuovamente il sereno: i due trascorreranno una notte assieme di grande passione che sembrerà mettere da parte gli screzi.

Occhi puntati anche su Filippo e Serena: lui cercherà di fare il possibile per parlare a cuore aperto e cercare così di far tornare il sereno. Intanto, però, la donna al B&B vivrà un nuovo momento di leggerezza con Leonardo mentre Roberto stufo di vedere suo figlio che si dispera per Serena, deciderà di andare direttamente dalla ragazza e parlarle per capire come stanno le cose.

Intanto Marina sarà costretta a vedere ancora Fabrizio per motivi di lavoro: la Giordano, però, proverà a fare il possibile per mantenere le distanze e avere un atteggiamento distaccato dall'uomo, dopo la chiusura della loro relazione.

Tuttavia per entrambi non sarà affatto facile gestire questa situazione.

Per Angela e Franco, invece, dopo svariati momenti di tensione a causa della complicata situazione scolastica di Bianca, ritornerà il sereno. I due assisteranno felici alla ritrovata armonia della bambina all'interno della sua classe e questa situazione non può che renderli soddisfatti.

Giulia cade nella trappola del truffatore Marcello

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole fino al 7 febbraio, inoltre, rivelano che Leonardo deciderà di non rinunciare a Serena: l'uomo vuole provare a conquistarla e questo suo atteggiamento finirà per rendere ancora più difficile la situazione con Filippo.

Intanto Giulia è caduta nella trappola che è stata ordita ai suoi danni da parte di Marcello: per fortuna, però, Ornella riuscirà a capire in tempo la situazione e a mettere in guardia la sua amica. Anche Niko e Angela, preoccupati per quello che sta accadendo, proveranno a far capire a Giulia che Marcello è soltanto un truffatore.