Il Paradiso delle Signore 4 descrive giorno dopo giorno le vite di alcune famiglie della Milano degli anni '60. Amori, imprese lavorative e piccoli problemi quotidiani riempiono le storie seguite dagli affezionati telespettatori. Nella puntata di martedì, 28 gennaio, Federico lascerà Roberta e i suoi genitori verranno a conoscenza della sua scelta. Riccardo e Ludovica faranno fronte comune contro Umberto, dopo una proposta del commendatore a svantaggio della Brancia. Al Paradiso, intanto, si presenterà la necessità di una nuova Venere, mentre il professor Faraone comunicherà a Silvia una brutta notizia proprio quando Roberta consegnerà alla donna una lettera per Federico.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, martedì 28 gennaio: Roberta scriverà una lettera a Federico

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di martedì, 28 gennaio, raccontano che Luciano verrà a sapere che suo figlio ha lasciato Roberta. Il ragioniere informerà anche sua moglie Silvia della decisione del figlio. Più tardi, Roberta consegnerà alla signora Cattaneo una lettera per Federico: la ragazza vorrà recuperare il rapporto con lui. Nel frattempo, però, Silvia apprenderà una verità molto dolorosa su suo figlio e a comunicargliela sarà proprio il professor Faraone.

Intanto al Paradiso ci sarà bisogno di ampliare l'organico e Clelia comunicherà a Luciano che dopo la partenza di Nicoletta si sente il bisogno di un'altra commessa.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata del 28 gennaio: Riccardo contro Umberto

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 28 gennaio rivela che nella puntata di martedì Umberto parlerà con suo figlio. Il commentatore chiederà a Riccardo di appoggiarlo in un piano economico che prevede il coinvolgimento di Ludovica.

Umberto vorrà che il rampollo faccia pressioni sulla sua fidanzata, affinché investa il suo patrimonio in un grosso affare. Riccardo non sarà assolutamente d'accordo con suo padre e non avrà nessuna intenzione di collaborare con lui. Ludovica ed il giovane Guarnieri si dimostreranno sempre più uniti e faranno fronte comune contro Umberto. Nel frattempo, al Paradiso ci sarà aria di novità e come sempre Vittorio Conti sfrutterà al massimo ogni occasione per regalare al grande magazzino dei vantaggi.

L'arrivo della starlette Lorena e del suo agente Orlando Brivio saranno un'ottima idea per utilizzare il fotoromanzo a scopo promozionale per il Paradiso.

Il Paradiso delle Signore 4 viene trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì, a partire dalle 15:40 su Rai 1. Gli episodi di tutte le stagioni della soap sono anche disponibili sulla piattaforma gratuita Raiplay, previa registrazione.