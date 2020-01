Quest'anno Stash, il frontman della band vincitrice di Amici di Maria De Filippi, ha deciso per Natale di fare un gesto di grande generosità. Su Instagram nelle scorse ore ha postato un video in cui ha svelato di aver trascorso questi giorni di festa a preparare dei regali speciali. I pacchi infatti non erano per parenti e amici come di solito accade in queste occasioni, ma per i più bisognosi. Il cantante, ora professore di Amici per il secondo anno, ha incartato beni di prima necessità e li ha portati ai tanti senzatetto che vivono nelle nostre città.

Un'iniziativa davvero lodevole, che Fiordispino ha voluto condividere con i followers su Instagram consapevole di poter suscitare anche delle polemiche. Il cantante ha spiegato come mai ha scelto di rendere pubblica la sua bellissima iniziativa.

Bellissimo gesto di solidarietà da parte di Stash Fiordispino

Stash Fiordispino ha detto nel video postato sui social che quest'anno ha deciso di non fare regali di Natale e spendere quello che ha speso lo scorso anno, per regalare un momento di gioia a chi non può permettersi nemmeno di fare una cena di Natale.

Poi, anche un riferimento alle eventuali polemiche che sarebbero nate in seguito alla condivisione del post. Stash ha detto di essere consapevole che può passare come un video acchiappa likes e consensi, ma è meglio così. Magari ha aggiunto il cantante iniziasse una moda di questo tipo sui social. Almeno tra un post da fighi e l'altro ci sarebbe qualcosa con un messaggio umano dietro. Fiordispino ha poi concluso dicendo che quest'anno il vero regalo di Natale lo ha ricevuto da coloro che gli sorridevano e lo ringraziavano. Molte persone, grazie a questa sua bellissima iniziativa hanno avuto la possibilità di trascorrere un Natale migliore.

'È stata la cosa più forte che io abbia mai provato'

Stash ha affermato che quando si rendevano conto che gli stava facendo un regalo vedere quegli sguardi increduli di chi ha paura del prossimo, quei sorrisi sinceri lo hanno commosso.

Il cantante ha dichiarato che è stata una delle cose più forti che abbia mai provato. Ha poi aggiunto che siamo intenti ad abbuffare il nostro ego con likes e followers, che pensiamo a tutto ciò che è attinente la vanità e non al messaggio che dovrebbero mandare i social network. Dunque, il cantante della famosa band The Kolors ha trascorso la notte di Natale per le strade della città a consegnare pacchi regalo ai clochard. Ha deciso di spendere l'equivalente di ciò che avrebbe speso per i propri cari per regalare un sorriso e un po' di gioia a chi è più sfortunato di lui. Che aggiungere di più. Davvero una bellissima iniziativa che fa onore a Stash e che come detto da lui nel post sui suoi profili social dovrebbe diventare una moda.