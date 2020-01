Il Paradiso delle Signore 4 continua a sorprendere i suoi telespettatori con le avventure dei protagonisti della Milano degli anni Sessanta. Nella puntata di mercoledì, 22 gennaio, Roberta accompagnerà il suo fidanzato in ospedale e per lei non sarà facile far fronte alla difficile situazione di Federico. Nel frattempo la contessa Adelaide prenderà la drastica decisione di lasciare villa Guarnieri, nonostante l'opposizione di Marta e Umberto. Infine, Luciano troverà conforto nella vicinanza con Clelia, mentre Angela cercherà lavoro con l'aiuto di Riccardo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, mercoledì 22 gennaio: Roberta accompagnerà Federico in ospedale

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di mercoledì, 22 gennaio, raccontano che Angela sarà alle prese con la ricerca di un nuovo lavoro. Dopo essersi licenziata dal Circolo, infatti, la ragazza avrà bisogno di trovare subito un'altra occupazione per far fronte alle spese. Riccardo si offrirà di aiutare la giovane Barbieri, spinto dalla storia che li accomuna e che lo fa sentire molto coinvolto.

La vicinanza di Riccardo nei confronti do Angela sarà dettata solo dal passato tormentato che i due hanno vissuto o nel giovane Guarnieri sta nascendo un sentimento?

Nel frattempo, Roberta sarà affranta per la difficile situazione che Federico dovrà affrontare. La ragazza troverà un sostegno in Gabriella che la ascolterà e accoglierà tutte le sue paure. La signorina Pellegrino salterà una giornata di lavoro per poter accompagnare Federico in ospedale, insieme a Silvia e Luciano.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 22 gennaio: Adelaide vorrà lasciare la villa

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 22 gennaio, rivela che nella puntata di mercoledì Adelaide farà i conti con la sua storia con Umberto. Considerandola ormai una relazione chiusa, la Contessa deciderà di lasciare villa Guarnieri. Marta pregherà sua zia di restare, ma Adelaide sarà irremovibile di fronte alle richieste della nipote.

Anche Umberto proverà a convincere sua cognata a restare: il commendatore proverà a baciare la sua ex amante, ma il suo gesto non servirà a cambiare le cose.

Più tardi, Luciano, riceverà una telefonata da sua moglie in cui Silvia lo aggiornerà sulle condizioni di salute di Federico. Quando chiuderà la conversazione, il ragioniere cadrà nella disperazione, ma Clelia gli starà vicino. Tra i due potrebbe nascere ancora una storia d'amore o il loro rapporto si trasformerà in una profonda e sincera amicizia?

Per saperlo, sarà necessario aspettare la programmazione delle prossime puntate. Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì, a partire dalle 15:40.