Un posto al sole continua a stupire i telespettatori con le avventure dei personaggi di Posillipo. Nella settimana che va dal 27 al 31 gennaio, i problemi tra Filippo e Serena aumenteranno: tornerà, infatti, Leonardo e il giovane Ferri sarà sempre più geloso. Inoltre, Giulia sarà sempre più manipolata da Marcello, tanto che la donna deciderà nuovamente di aiutarlo. Nel frattempo, Marina troverà in Roberto Ferri un appoggio per i suoi problemi con Fabrizio e Angela proverà a risolvere il problema di Bianca parlando con il Preside.

Anticipazioni Un posto al Sole, settimana dal 27 al 31 gennaio: Filippo geloso di Serena

Le anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana che va dal 27 al 31 gennaio raccontano che la situazione tra Filippo e Serena non si risolverà. Il giovane Ferri proverà a riconquistare sua moglie facendo una sorpresa alla sua famiglia, ma i suoi intenti non andranno a buon fine. Serena sarà pressata dalla continua gelosia del marito e stanca di dovergli dare continue giustificazioni. A peggiorare la situazione della coppia in crisi, arriverà Leonardo che approfitterà del momento di lontananza di Serena dal marito per avvicinarsi a lei.

Filippo, nel frattempo, sembrerà essere convinto di poter ancora conquistare sua moglie: riuscirà a rimediare ai propri errori e riavere la sua famiglia?

Spoiler Un Posto al Sole 27-31 gennaio: Giulia nella trappola di Marcello

Le trame di Un Posto al Sole fino al 31 gennaio rivelano che Giulia sarà sempre più manipolata da Marcello. La donna, infatti, ormai caduta nella sua trappola, deciderà di aiutare nuovamente l'uomo.

Angela sarà preoccupata per sua madre, ma i problemi di Bianca prenderanno il sopravvento. La bambina, infatti, sarà ancora in seria difficoltà con la scuola e Angela proverà a risolvere la situazione rivolgendosi direttamente al Preside della scuola di sua figlia. Più tardi, però, la donna scoprirà che davanti all'istituto scolastico sarà avvenuto un evento che si ripercuoterà inevitabilmente sulla faccenda.

Di cosa si tratterà?

Intanto Fabrizio farà di tutto per riconquistare Marina, ma quest'ultima troverà in Ferri un appoggio. Roberto aiuterà l'imprenditrice, scoprendo che i problemi con Fabrizio si allargheranno anche alla sfera lavorativa.

Trame settimanali di Un posto al sole: Marina sarà aiutata da Roberto Ferri

Raffaele sarà preoccupato per Renato Poggi. L'uomo, dopo il fallimento della storia con Nadia e il litigio con Otello potrebbe cadere in depressione a causa della solitudine.

Le paure di Raffaele si dimostreranno fondate?

Intanto Patrizio si impegnerà per aiutare Diego nella ricerca di un nuovo lavoro. Il giovane chef farà pressioni su Samuel affinché il fratello possa prendere il suo posto. Più tardi arriverà una notizia inattesa per il nuovo aiuto cuoco: Samuel sarà ingaggiato per un concerto. Arianna vorrebbe partecipare all'esibizione del suo amico ma un imprevisto cambierà i suoi progetti.

Di cosa si tratterà? Per scoprirlo non resta che seguire gli episodi successivi della soap partenopea.

Un posto al sole è la soap più longeva d'Italia. Molto seguita dal pubblico, riesce a coinvolgere diverse fasce di telespettatori grazie alla varietà degli argomenti trattati che spaziano dai problemi familiari ai temi di cronaca. In questo modo, Un posto al sole conta milioni di affezionati che si rispecchiano nelle storie dei protagonisti e trovano nella soap un buon modo per riflettere e sorridere. L'appuntamento con gli abitanti di Palazzo Palladini è per tutte le sere, dal lunedì al venerdì a partire dalle 20:45 su Rai 3.