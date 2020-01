La seconda puntata di Uomini e donne del 2020, sarà dedicata alle conoscenze di alcuni protagonisti dei parterre: Valentina Autiero, per esempio, interromperà la sua frequentazione con Erik non senza dispiacere. Le anticipazioni che ha fornito Witty Tv, inoltre, informano il pubblico della discussione che Samuel avrà con Simonetta, dei due signori che proveranno a corteggiare Barbara e del malcontento di Gemma nel vedere Juan Luis tra le braccia di un'altra.

Valentina delusa da Erik: dopo i baci, è addio

Oggi, martedì 7 gennaio, è tornato in Tv Uomini e Donne dopo quasi tre settimane d'assenza: la puntata è stata interamente dedicata a Gemma Galgani e alla fine del suo rapporto con Juan Luis Ciano. Domani, mercoledì 8, il pubblico di Canale 5 assisterà alle evoluzioni delle conoscenze di alcuni dei protagonisti storici della trasmissione.

Valentina Autiero, ad esempio, siederà a centro studio e non riuscirà a trattenere le lacrime nel raccontare che il suo legame con Erik è finito a causa di una serie di incomprensioni.

Come anticipa un video pubblicato da Witty Tv nelle scorse ore, la romana si lascerà andare ad un pianto disperato quando ammetterà che tra lei e il cavaliere col quale si è scambiata baci appassionati nelle settimane precedenti, non c'è più nulla.

Stando alle anticipazioni che sono trapelate al termine della registrazione che sarà trasmessa domani, la dama sarebbe stata mollata perché nei giorni prima avrebbe cercato di condividere con il suo lui dei malumori e momenti no che stava vivendo.

Erik ha deciso di chiudere questa conoscenza perché cerca una donna sempre positiva e sorridente, gettando Valentina nel più totale sconforto.

Gemma ancora contro Juan e una dama del parterre

Sempre nel corso dell'appuntamento con U&D dell'8 gennaio, i telespettatori assisteranno al diverbio tra Samuel e Simonetta: la dama arriverà al punto di mostrare le conversazioni che ha avuto sul cellulare con il cavaliere pur di smascherare le sue bugie.

Barbara De Santi, invece, siederà a centro dello studio per incontrare due signori che hanno contattato la redazione del dating-show appositamente per conoscere lei: dopo un lungo periodo di solitudine, potrebbe essere arrivato finalmente il momento per la maestra di trovare l'amore.

Gemma Galgani, infine, alzerà la voce dopo aver visto Juan Luis Ciano ballare con una donna bionda del parterre: la torinese, dopo aver interrotto la conoscenza con il 57enne, non accetta che lui resti in trasmissione per conoscere altre persone e lo farà presente davanti a tutti. Le anticipazioni sulle registrazioni che ci sono state nei giorni scorsi, informano il pubblico che il cavaliere non ha più fatto ritorno in studio.