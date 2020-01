Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Mario Favoloso, che è scomparso lo scorso 29 dicembre 2019 da Torre del Greco. Da quel momento sono sparite le sue tracce. Sono tante le ipotesi che si susseguono con il passare dei giorni. Molte segnalazioni stanno arrivando da diverse parti d'Italia. Barbara d’Urso si sta occupando in prima persona della vicenda, in quanto Luigi ha preso parte ad un’edizione del Grande Fratello da lei condotta. Ieri, a Pomeriggio 5, è intervenuto un amico di Luigi e Nina, il personal trainer Nathan, che sostiene di aver raccolto lo sfogo di Nina Moric durante una sessione di allenamento.

Secondo l’uomo Nina non sarebbe preoccupata di questa sparizione, in quanto conosce bene il napoletano, incline a compiere questi gesti.

Luigi Favoloso avrebbe tradito Nina Moric

Nathan ha dichiarato che Luigi ha accusato Nina di averlo tradito. Stando al racconto del personal trainer, la situazione tra i due si sarebbe poi evoluta in modo molto burrascoso, fino a quando non si sarebbe verificato un fatto gravissimo, che l'uomo ha preferito non rivelare. Luigi sarebbe stato mandato via da Nina e, colto dalla disperazione, avrebbe manifestato la volontà di togliersi la vita entro la fine dell'anno.

Un intento drastico, che fa capire che tra Luigi e Nina la situazione non fosse esattamente tutta rose e fiori.

Secondo Nathan, Favoloso si troverebbe a Milano, ospite di un amico. L'uomo si dice convinto che sia questa la pista giusta. Sempre stando alle indiscrezioni trapelate nel salotto della d'Urso, Luigi infatti in passato avrebbe già compiuto dei gesti simili per attirare le attenzioni di Nina Moric.

La mamma di Luigi Favoloso interviene in collegamento telefonico

La mamma di Luigi Favoloso, però, non accetta che in tv passi un’immagine del genere del figlio. La donna ha dichiarato che Nina l’ha chiamata fino al 5 gennaio, ed era tranquilla e serena. Dice di aver ricevuto anche la telefonata di Carlos (il figlio della Moric, ndr) e di aver ricordato i momenti passati assieme. La donna racconta che anche il bambino le è apparso angosciato e preoccupato dall’assenza di Favoloso.

Per Maurizio Sorge Luigi Favoloso sarebbe ospite di un amico che noleggia auto

Ieri, durante la puntata di Mattino 5, programma condotto da Federica Panicucci, è emersa un’importante indiscrezione che conferma le parole del personal trainer. Il paparazzo Maurizio Sorge ha infatti dichiarato di aver saputo, da fonti certe, che Favoloso si troverebbe a casa di una persona che noleggia auto nell'hinterland milanese. Secondo il paparazzo l'intera vicenda della scomparsa è solo Gossip.

Circostanza, questa, che è emersa anche a Pomeriggio 5. Durante la trasmissione infatti è stato fatto notare che il profilo Instagram di Luigi è privato. In questo modo chiunque volesse guardare i suoi post dovrebbe seguirlo. Secondi molti, quindi, dietro a questa scomparsa ci sarebbe una precisa strategia di marketing.

La vicenda è più aperta che mai. Tante saranno sicuramente le novità che emergeranno nei prossimi giorni.