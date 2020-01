Sono passate poche ore da quando in rete hanno cominciato a circolare le anticipazioni della puntata di Uomini e donne Over che è stata registrata ieri, venerdì 3 gennaio, e già c'è una precisazione molto importante che uno dei protagonisti del cast ha voluto fare.

Armando Incarnato, tramite il suo account Instagram, ha informato i curiosi che nessuno l'ha cacciato dallo studio: sarebbe stato lo stesso napoletano ad abbandonare volontariamente la trasmissione dopo le accuse che gli ha rivolto Gianni Sperti.

Armando lascia il Trono Over: la conferma sui social network

L'avventura di Armando Incarnato a Uomini e Donne, si dice sia finita durante la registrazione di ieri: dopo essere stato messo all'angolo da Gianni Sperti su una presunta relazione che avrebbe fuori dagli studi Tv, il napoletano ha lasciato la puntata senza farvi più ritorno.

Le anticipazioni che ha riportato "Vicolo delle News" nel primo pomeriggio del 4 gennaio, informano i telespettatori che il cavaliere avrebbe abbandonato il programma su invito dell'opinionista che l'ha messo fortemente in discussione.

In questi minuti, però, il diretto interessato si è esposto su Instagram per fare un po' di chiarezza su quello che è successo ieri agli Elios. Sul profilo personale di Armando, di recente sono state caricate due Stories sul Gossip che lo vorrebbe lontano dal cast del dating-show per volere degli addetti ai lavori.

"Nessuno ha cacciato nessuno. Avete rotto i c... per gli insulti e le offese che avete usato. La parola cacciato è molto brutta e, comunque, anticipazioni non ve ne dò", ha scritto l'uomo nel primo messaggio che è apparso sul suo account.

In merito al rumors che sarebbe stato lui a lasciare volontariamente U&D nella registrazione di ieri, Incarnato ha fatto sapere: "Nessuno ha riferito questa cosa, tanto meno nelle anticipazioni. Vi consiglio di usare termini più adeguati anche se si tratta solo di gossip".

Incarnato assente alla registrazione del 4 gennaio

Le Stories che Armando ha pubblicato su Instagram nel tardo pomeriggio di oggi, confermano la sua assenza nella puntata del Trono Over che si sta registrando proprio in queste ore. Come ha fatto sapere "Vicolo delle News" stamattina, sabato 4 gennaio si sarebbe tenuto un nuovo appuntamento con i "senior", le cui anticipazioni dettagliate dovrebbero essere disponibili in tarda serata.

Il fatto che Incarnato stia utilizzando i social network per fare chiarezza sulla sua presunta "cacciata" dal dating-show mentre in studio è in corso una nuova registrazione, non fa che confermare indirettamente il suo addio definitivo alla trasmissione che gli ha dato fama e popolarità negli ultimi due anni.