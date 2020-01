Il 25 gennaio 2020 si è tenuta una nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne: grazie alle anticipazioni trapelate in rete, sappiamo che durante la puntata è stata presentata una nuova tronista ovvero la non scelta di Giulio, Giovanna Abate la quale è diventata la tronista del dating show di Canale 5.

La puntata si apre facendo vedere il momento in cui Giulio non sceglie Giovanna, mandando poi in onda il post puntata dove lei piange e racconta di esserci rimasta abbastanza male per non essere lei la scelta.

Dopo qualche giorno Maria, con una scusa, manda a chiamare la ragazza e la fa venire in studio. Una volta entrata dentro la donna vede un trono al centro illuminato e lei rimane incredula. Per la giovane nuova tronista, durante la registrazione sono arrivati nuovi corteggiatori, tra cui Francesco, ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche, ma lei lo manda via immediatamente poiché aveva visto il percorso fatto con Giulia e sapeva che non era il tipo di uomo adatto a lei. Scende anche un ex tentatore di Temptation Island, Sammy.

Sara esce in esterna con Gaetano, ma lo trova teatrale

Sara è uscita con Matteo, un'esterna andata bene. Esce anche con Gaetano, ma la tronista va subito via in quanto lo trova molto teatrale e quando esce con lei, sembra stia recitando un copione: la donna pensa la stessa cosa anche di Sonny, infatti non lo porta in esterna. La ragazza va in esterna anche con Giuseppe, lui le manda un biglietto carino e divertente, invitandola a vedersi a metà strada, infatti in esterna i due si incontrano dove c'era segnata una X per terra.

Il ragazzo spiega che in un rapporto è molto importante venirsi in contro e si dice pronto a fare il suo passo avanti, ma vorrebbe che dall'altra parte ci sia un riscontro positivo. Sara è molto compiaciuta da questa situazione ed esterna abbastanza spensierata.

Carlo va a recuperare Cecilia

Secondo le anticipazioni, Carlo, dopo la scorsa litigata ed eliminazione di Cecilia, va a Milano per riprenderla, ma c'è stata una nuova litigata.

Insieme al tronista è uscita anche Ginevra, corteggiatrice di Daniele. Questo spinge Daniele a mettere la ragazza con le spalle al muro e a forzarla di prendere una decisione su chi vuole concentrarsi per portare avanti la conoscenza. La donna dice che non si sente pronta a prendere una decisione, quindi di non forzarla e di non imporle le cose perché è una cosa che non le piace: di tutta risposta, Daniele la elimina, quindi è ufficialmente una corteggiatrice di Carlo.

La puntata è durata circa due ore di registrazione, quindi sarà divisa in due appuntamenti settimanali.