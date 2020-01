Giulia Abate dopo l'esperienza televisiva nel Trono Classico di Uomini e donne in veste di corteggiatrice, è stata intervistata dal magazine del programma di Canale 5. La romana dopo giorni di silenzi, ha deciso di esprimere la sua opinione in merito alla scelta di Giulio Raselli.

Giovanna abate quando ha capito di essere la 'non scelta' di Giulio ha reagito in malomodo. La giovane senza troppi giri di parole ha accusato il tronista di averla presa in giro. Ma non solo ha detto al Raselli di non volerlo screditare con le parole, tanto ci pensa già lui con i suoi comportamenti.

Il modo in cui ha reagito la Abate secondo molti è stato più che palese, poiché in quel momento era delusa.

Sebbene la giovane sia amareggiata, durante l'intervista al magazine di Uomini e Donne ha rivelato che se tornasse indietro rifarebbe tutto ciò che ha fatto con Giulio Raselli.

Le ultime dichiarazioni di Giovanna Abate

Mentre la neo coppia uscita da Uomini e Donne è molto attiva sui social network, Giovanna Abate ha deciso di intraprendere la via del silenzio. Tuttavia l'ex corteggiatrice romana ha rilasciato un'intervista al magazine del dating-show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Giovanna ha ammesso di essere molto dispiaciuta per come siano andate le cose, ma soprattutto di essere amareggiata per come Giulio Raselli abbia reagito il giorno della scelta. Secondo la Abate, Giulio sarebbe dovuto essere più comprensivo nei suoi confronti, proprio perché anche lui ha provato cosa vuol dire non essere la scelta di qualcuno. Inoltre, la giovane ha rivelato di essersi sentita trattata con indifferenza da parte di Raselli.

In merito alla scelta di Giulia D'Urso, Giovanna con tono ironico ha rivelato che secondo lei il tronista ha scelto di ormone. Poi, con tono decisamente più serio ha detto: "Credo che la scelta di Giulio sia stata di cuore, lui è consapevole di ciò che prova". Secondo la romana, il Raselli dalla prima volta che ha visto Giulia scendere le scale ha perso la testa.

Per questo motivo Giovanna non riesce a capire come mai Giulio, abbia continuato a fare un percorso fino alla fine anche con lei facendogli investire dei sentimenti: "La scelta di uscire dal programma con Giulia, secondo me lui l'aveva presa già da un po'".

Giulio Raselli commenta la reazione di Giovanna

Dopo le parole di Giovanna Abate, il magazine di Uomini e Donne ha intervistato anche Giulio Raselli. L'ex tentatore di Temptation Island ha commentato in modo negativo la reazione avuta dalla corteggiatrice romana. Secondo Giulio, ci sta che la Abate in quel momento era delusa ma al contempo stesso è riuscita a rovinare ancora una volta un bel momento. Inoltre, Giulio senza troppi giri di parole ha confessato che ha reagito in quel modo perché si è sentito attaccato in prima persona: "Avrebbe dovuto rispettare i miei sentimenti". Nel corso dell'intervista il Raselli è tornato a ribadire i suoi sentimenti verso Giulia D'Urso, tanto da ammettere che non ha mai provato delle sensazioni così forti.