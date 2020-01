Dopo più di dieci giorni di silenzio, Luigi Favoloso ha contattato Pomeriggio 5. Una lunga telefonata dove ha svelato di non trovarsi più in Italia. Inoltre, ha anche rivelato i motivi che lo hanno portato ad allontanarsi dalla sua famiglia. Una telefonata davvero inaspettata come detto dalla stessa conduttrice Barbara D'Urso. Sono ormai diversi giorni che non si hanno più sue notizie. Tante trasmissioni si sono occupate di questo caso che sembra davvero irrisolvibile. Tante le testimonianze portate nei vari studi televisivi e tanti anche gli avvistamenti.

La prima foto di lui sul treno diretto a Milano fu mostrata proprio in una delle scorse puntate di Pomeriggio 5. Anche la madre è stata più volte in diretta da Barbara D'Urso perché molto preoccupata per suo figlio. Dopo le tante pressioni subite, anche Nina Moric ha scelto di parlare e lo ha fatto Domenica scorsa a Domenica Live. Le sue dichiarazioni sono state molto forti. La donna ha accusato l'ormai suo ex fidanzato Luigi Favoloso di essere un ragazzo violento sia nei suoi confronti ma, cosa più grave anche nei confronti di suo figlio Carlos.

Più volte avrebbe alzato le mani su di loro. Questi episodi hanno mandato su tutte le furie Fabrizio Corona. Ma ritornando alla telefonata, ecco alcune delle cose inaspettate rivelate da Favoloso a Pomeriggio 5.

Luigi Favoloso a Pomeriggio 5: 'Mi trovo all'estero ma, non posso rivelare il motivo'

Luigi Favoloso ha contattato Pomeriggio 5. Oggi, Barbara D'Urso nel corso della diretta ha svelato il contenuto della lunga conversazione avuta con il ragazzo.

Favoloso avrebbe rivelato di non trovarsi in Italia in questi giorni ma, all'estero in un'altra nazione. I motivi alla base dell'allontanamento dalla sua famiglia sono molto gravi, e per ora non possono essere svelati. Le cose sono più complicate di quanto sembri. Inoltre, come detto dalla conduttrice in diretta oggi a Pomeriggio 5, la sua versione di come sono andati i fatti è completamente diversa da quella raccontata finora.

Il suo racconto della vicenda che lo vede coinvolto è opposto a quello fatto da Nina Moric a Domenica Live. La conduttrice ha anche aggiunto che Luigi Favoloso in questi giorni lontano dall'Italia sta seguendo tutto ciò che si dice riguardo la sua scomparsa, le numerose trasmissioni che si stanno occupando del suo caso. Barbara D'Urso ha detto in conclusione che per adesso Luigi non vuole far sapere dove si trova.

Se vorrà, sarà lui a dare delle spiegazioni una volta tornato in Italia. Come andrà a finire questa vicenda? Luigi Favoloso si rifarà vivo almeno con sua madre? Non resta che aspettare ulteriori sviluppi in merito.