Le anticipazioni provenienti dalla Spagna, svelano numerosi colpi di scena nella soap tv Il Segreto, soprattutto riguardo a Fernando Mesia il quale arriverà a perdere il controllo, sequestrando addirittura la sua ex moglie. L'uomo infatti, dopo aver ucciso l'infermiera Dori, cercherà di porre fine anche alle vite di Irene e Raimundo e, non riuscendoci, mediterà di scappare dal paese con Maria. Il rifiuto della Castaneda scatenerà la follia di Fernando, che arriverà a rapirla, minacciando di far saltare l'edificio in cui è rinchiusa.

Sarà in questo frangente che la Castaneda tornerà a camminare. Tutto ciò grazie al duro lavoro svolto con la Vilches.

Anticipazioni Il Segreto: Fernando sequestra Maria

Nuove e scoppiettanti puntate de Il Segreto terranno con il fiato sospeso i fan della soap iberica che assisteranno a clamorosi risvolti riguardanti Fernando Mesia e Maria. L'uomo infatti, dopo essere stato smascherato per le morti di Maria Elena e Adela, cercherà di vendicarsi di Irene e Raimundo, ma il suo piano non andrà a buon fine grazie ad una intuizione di donna Francisca.

Fernando dunque, per sfuggire alla cattura e alla prigione, sequestrerà Maria, portandola in un monastero abbandonato e proponendogli di fuggire insieme da Puente Viejo. Davanti al netto rifiuto della donna, Fernando perderà il controllo.

Il Segreto, spoiler: Maria torna a camminare nel tentativo di sfuggire a Fernando

Il Mesia, come prevedibile, non accetterà il rifiuto della Castaneda e la informerà di essere disposto a far saltare in aria l'intero edificio con la dinamite, sacrificando anche le loro vite, se lei continuerà a rifiutarsi di seguirlo.

Le anticipazioni svelano che durante una momentanea assenza di Fernando, Maria proverà a camminare, arrivando a fatica sino al detonatore. La donna quindi, seppur consapevole che all'interno dell'edificio vi sia Fernando, farà esplodere tutto. La grossa esplosione farà pensare a tutti che il perfido Fernando abbia perso la vita, nonostante il corpo non venga rinvenuto; dalle anticipazioni future si viene a sapere però che le cose non saranno andate affatto così.

Dopo questo evento dunque, si aprirà una nuova story line, che appassionerà non poco i telespettatori della soap iberica e che riserverà ulteriori colpi di scena.

In attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda legata alla presunta morte di Fernando Mesia, si ricorda che la soap Il Segreto va in onda tutti i pomeriggi ad esclusione del sabato su Canale 5, a partire dalle 16:30 circa. Su Mediaset play invece, è possibile rivedere le puntate già trasmesse, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.