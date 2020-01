Un posto al sole assicurerà al suo pubblico una nuova settimana di programmazione caratterizzata da numerosi colpi di scena e diverse novità. In particolare, le anticipazioni della soap opera partenopea relative al periodo 20-24 gennaio svelano che Marina apprenderà con angoscia da Sebastiano tutta la verità su Fabrizio e ne resterà sconvolta. Ciò influirà negativamente non solo la vita privata della Giordano, ma anchella stabilità del Cantieri Flegrei Palladini, in quanto Rosato si appresta a diventare socio dell’azienda.

Roberto coglierà il malessere di Marina e cercherà di capire cosa sia successo tra lei e il suo compagno.

Un posto al sole, Giulia in ansia per Marcello

Le anticipazioni di Un posto al sole, dunque, puntano i riflettori sulla crisi tra Marina e Fabrizio. Quest’ultimo proverà in tutti i modi a riavvicinarsi a lei e arriverà a prendere anche una decisione inaspettata per dimostrarle la sua buona fede e l’autenticità dei suoi sentimenti. Intanto, Giulia sarà preoccupata per il prolungato silenzio di Marcello e temerà di averlo offeso con la sua offerta di aiuto.

La donna si confiderà con Ornella e, successivamente, sempre più coinvolta dal suo amico di chat, compirà un passo falso.

Angela incontrerà la maestra Gagliardi, Otello chiarirà la situazione con Teresa

Anche i problemi scolastici di Bianca animeranno le prossime puntate di Un posto al sole. La bambina vivrà un’altra giornata difficile a causa della maestra Gagliardi proprio mentre Angela e Franco discuteranno sulla possibilità di affiancarle un’insegnante privata.

La figlia di Giulia, successivamente, deciderà di affrontare la donna che le elencherà le sue riserve su Franco. A quel punto, Angela dovrà decidere come risolvere la delicata questione. Intanto, Otello troverà una nuova sistemazione lontano da Palazzo Palladini e Rossella e Silvia capiranno che è giunto il momento di aiutarlo a risolvere la sua crisi coniugale con Teresa. L’ex vigile, nel frattempo, farà pace con Renato e, dopo un’attenta riflessione, si deciderà a chiarire il suo rapporto a distanza con la donna.

Un posto al sole, spoiler: Serena farà un incontro inaspettato

Arianna riceverà una telefonata inaspettata e il suo umore ne risentirà fortemente. La donna sentirà molto la mancanza di Andrea e Samuel farà di tutto per risollevarle il morale. Il nuovo aiuto cuoco del Vulcano, però, dovrà fare i conti con Patrizio che gli darà filo da torcere in cucina. Nel frattempo, Filippo continuerà a soffrire molto per la partenza di Serena e Irene per Berlino e avrà ancora incubi legati alla morte del suo primo figlio.

infine, le anticipazioni di Un posto al sole, sottolineano che la Cirillo, proprio durante il viaggio di rientro a casa, si imbatterà in una persona davvero inaspettata.