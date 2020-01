Archiviati gli episodi interamente dedicati alle festività natalizie, la programmazione di Un posto al sole tornerà ad affrontare i consueti intrecci sentimentali e lavorativi che hanno fatto della soap opera partenopea un vero e proprio punto fisso della programmazione di Rai 3. In particolare, i prossimi episodi rappresenteranno un punto di svolta per il complesso rapporto che ha da sempre caratterizzato l'unione tra Filippo e Serena. Se la coppia aveva affrontato un periodo di ritrovata serenità matrimoniale, l'arrivo di Viviana a Napoli ha posto le basi per l'ennesima crisi.

Filippo Ferri confessa il tradimento con Viviana Carlino

Già profondamente provata dai comportamenti sospetti del giovane Ferri, la Cirillo inizierà una vera e propria indagine volta a scoprire la natura del rapporto che lega il marito all'avvenente Carlino. Sebbene l'imprenditrice, inizialmente decisa a svelare a Serena la notte di passione vissuta a Tenerife, sceglierà di abbandonare Napoli senza rivelare la scottante verità, sarà un'ultima conversazione tra Viviana e Filippo a distruggere il matrimonio tra i coniugi Ferri.

All'insaputa della coppia, infatti, la Cirillo ascolterà il dialogo tra i due giovani confermando i sospetti che già da tempo la attanagliavano. Sarà a quel punto che la donna costringerà il marito ad un duro confronto che culminerà con la confessione del tradimento. Una rivelazione sconcertante che getterà la donna in uno stato di profonda frustrazione e alla triste decisione di chiudere ogni spiraglio di speranza al marito. Il tutto sotto gli occhi tristi della piccola Irene che risentirà parecchio della crisi tra i genitori.

Spoiler Un posto al sole: Angela costringe Franco a scusarsi con la maestra Gagliardi

Sebbene gran parte della trama dei prossimi episodi di Un posto al sole si focalizzerà sulla travagliata vita matrimoniale dei coniugi Ferri, le anticipazioni offrono una panoramica anche su tutti gli altri personaggi della soap.

In particolare la famiglia Poggi attraverserà un periodo di forte tensione quando Franco deciderà di affrontare la maestra Gagliardi. L'uomo, ormai stanco del malessere della piccola Bianca, si recherà nella scuola della figlia per discutere dei recenti problemi accusati dalla bambina. Il dialogo tra i due prenderà, tuttavia, una piega inaspettata tanto che Angela, preoccupata per il percorso scolastico della figlia, chiederà al marito di scusarsi con la maestra Maria Grazia. Nel frattempo Giulia Poggi si dimostrerà sempre più entusiasta del rapporto virtuale con il misterioso Marcello.