Sono passati pochi giorni da quando le è stata tolta la possibilità di convivere con Pago nella Casa del Grande Fratello Vip 4, ma Serena Enardu sembra ancora molto convinta della "battaglia" che sta portando avanti. In alcuni video che sono apparsi sul suo profilo Instagram, la sarda si è lasciata andare a dichiarazioni inaspettate su come gli autori del reality l'abbiano contattata, su Salvo Veneziano che l'ha criticata pesantemente e su come si comporterà in futuro.

Serena a ruota libera sui social dopo l'apparizione al GF Vip 4

La sua decisione di provare ad entrare nella Casa del GF Vip, seppur per una sola settimana, non è piaciuta a tanti: Serena Enardu, infatti, continua ad essere accusata sui social network di volersi fare pubblicità sulle spalle dell'ex Pago. Rientrata a Cagliari dopo aver appreso il parere negativo del pubblico sul suo possibile ingresso nel reality (non come concorrente, ma come ospite), la donna ha deciso di raccontare a chi la segue su Instagram come sono andare veramente le cose.

A chi le ha puntato il dito contro affermando che sarebbe stata lei a proporre agli autori del programma un incontro chiarificatore con il cantante, la sarda ha fatto sapere: "Ho ricevuto quest'invito da Alfonso Signorini. Quando me l'ha chiesto, ero titubante ma poi ho accettato perché volevo parlare con Pacifico". L'ex tronista di Uomini e Donne ha anche detto che oggi si sente più leggera perché ha fatto presente a colui che ama che è disposta a tutto pur di riaverlo, avendogli dato più di un forte segnale nell'ultimo periodo.

La replica a Salvo e le intenzioni future

La Enardu ha anche voluto commentare brevemente ma con parole pungenti le cose poco carine che Salvo Veneziano ha detto sul suo conto nella Casa: "Stiamo parlando di una persona evoluta, Pago, e di un'altra meno evoluta, Salvo.

Non aggiungo altro". A chi la accusa di ambire a stare al centro dell'attenzione di tutti i media tentando questo riavvicinamento con l'ex fidanzato, Serena ha risposto: "Se avessi voluto fare business, sarei già seduta in altri salotti. Io faccio il mio percorso, rinunciando a tante ospitate per questo motivo".

Insomma, stando a quello che ha appena dichiarato su Instagram l'ex volto di Temptation Island Vip, non la rivedremo in televisione se non dopo che Pago terminerà la sua avventura al Grande Fratello. Oggi, 12 gennaio, Barbara D'Urso ha informato il pubblico che Elga Enardu sarebbe dovuta essere sua ospite a "Domenica Live" su sua espressa richiesta. Dopo aver contattato la redazione del programma Mediaset per avere diritto di replica su quello che ha detto Giovanni Conversano su sua sorella, pare che la sarda abbia improvvisamente cambiato idea, preferendo lasciare spazio ad altre persone.