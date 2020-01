Ieri pomeriggio, 15 gennaio, è andato in onda il terzo appuntamento settimanale con il trono over di Uomini e donne. Se nella prima giornata ci si è soffermati come di consueto su Gemma Galgani e sulle sue complicate vicende amorose, il protagonista delle altre due puntate è stato Armando Incarnato.

Tutto è iniziato quando, dopo aver appreso che l'uomo avrebbe voluto conoscere anche Barbara De Santi, è intervenuta Roberta Di Padua. Quest'ultima - che si è vista in diverse occasioni con il cavaliere napoletano - si è scagliata pesantemente contro di lui, insinuando di essere a conoscenza di alcuni dettagli intimi relativi alle frequentazioni che il 40enne avrebbe avuto con altre donne del parterre.

La discussione è andata avanti a lungo e con toni piuttosto accesi, e ad un certo punto ha rischiato anche di degenerare quando Roberta si è alzata e si è avvicinata ad Armando decisamente adirata. Incarnato, resosi conto che non riusciva a calmare la sua interlocutrice, le ha chiesto di allontanarsi dallo studio e di chiarirsi lontano dalle telecamere. Nonostante ciò, appena l'imprenditore è uscito, le polemiche non si sono placate. Infatti è stato riportato che l'uomo avrebbe già una fidanzata al di fuori del programma.

Gianni Sperti: segnalazione su Armando

Quando Armando e Roberta sono andati a chiarirsi dietro le quinte, in studio si è continuato a parlare di lui. Gianni Sperti, ad esempio, ha affermato che Incarnato sarebbe già fidanzato con una sua collaboratrice. Dunque, sarebbe questo il motivo per cui non riuscirebbe a trovare l'anima gemella in trasmissione.

L'opinionista ha anche aggiunto che sul suo profilo Instagram gli sono arrivate di recente diverse segnalazioni.

Tra queste, ce ne sarebbe addirittura una che mostrerebbe il napoletano a casa sua in compagnia di una misteriosa donna. Dopo queste scottanti rivelazioni, la puntata è andata avanti con la sfilata. Nelle battute conclusive dell'appuntamento, però, Armando è rientrato in studio.

Maria De Filippi: ultimatum ad Armando Incarnato

La sfilata tra le dame del parterre si basava su un tema a scelta delle protagoniste stesse.

Tra queste, Gemma si è presentata in passerella vestita da sirenetta. Una volta conclusasi la sfida di moda, Armando è tornato in studio.

Maria De Filippi lo ha subito messo al corrente delle accuse che erano state mosse contro di lui. Quest'ultimo, ovviamente, ha smentito le indiscrezioni riportate da Gianni Sperti, coadiuvato da Barbara De Santi e Veronica. La conduttrice, però, subito dopo ha deciso di mettere alle strette il cavaliere partenopeo, chiedendogli di presentarsi prossimamente dinanzi alle telecamere con la donna che, a detta di molti, sarebbe la sua compagna.

Nel dettaglio, la padrona di casa di Uomini e Donne ha detto ad Armando: "Siccome mi dicono che con questa ragazza hai rapporti di lavoro, se puoi pregarla di venire...".

Incarnato, comunque, ha controbattuto, rivelando che quando in passato è stato contattato dalla redazione del dating-show di Canale 5 ha rifiutato l'invito perché effettivamente era già impegnato. Successivamente, però, essendo tornato single, ha deciso di partecipare al programma per: "Chiudere con quello che era il mio passato".