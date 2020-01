La simpatia e l'energia di Simona Ventura hanno animato La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti, nella puntata in onda su Rete 4 domenica 21 gennaio 2020. Super Simo ha rilasciato una lunga intervista-confessione: dal brutto scivolone della lotta nel fango a L'Isola dei famosi alla sua rimonta, dalle frecciatine alle malelingue all'amore.

Simona Ventura e la caduta del 2016

Il punto più basso della sua carriera, Super Simo, ammette di averlo toccato su L'Isola dei Famosi. Era il 2016, dovette cimentarsi nella lotta nel fango, si ruppe una costola e gli autori, a suo dire, furono spietati con lei.

Ma la fragilità dimostrata in quell'evento la rese più umana agli occhi del suo pubblico, che ha ricominciato ad appassionarsi a lei. Prima di quell'episodio, racconta di aver trascorso un periodo in isolamento voluto, quasi si fosse un po' "imborghesita" (è una definizione che si attribuisce da sola), circondata da un'aura di negatività, fino a toccare il fondo proprio sull'Isola, per poi rinascere ancora e presentarsi ai suoi estimatori come "la simpatica cialtrona" che è sempre stata.

Simona Ventura e le false amiche

Simona Ventura non lesina frecciatine nei confronti delle malelingue che hanno tentato di screditarla. Super Simo descrive l'ambiente televisivo come un luogo che dà spazio solo a chi lo merita. Prima, a suo dire, il piccolo schermo era come un grande specchio d'acqua a cui tutti potevano abbeverarsi; ora lo spazio si è ristretto e, in maniera inversamente proporzionale, sono cresciute stizza e malevolenza da parte di chi ne è stato escluso.

E lei, adesso, è tornata ad essere la vera regina della tv, scatenando invidie e rancori.

Simona Ventura e l'amore

Super Simo annuncia il suo matrimonio con Giovanni Terzi entro l'anno e racconta a Piero Chiambretti la nascita di questo suo grande amore: "è stato un colpo di fulmine totalmente inaspettato". Era ospite a cena a casa di un'amica comune, che con il suo permesso, aveva invitato anche lo scrittore.

In quell'occasione si videro per la prima volta e il giornalista volle regalarle il suo ultimo libro. Una volta rientrata, la soubrette si mise a leggerlo tutto d'un fiato e durante la notte non fece altro che pensare a lui. L'indomani, una volta ottenuto il suo numero di telefono dall'amica in comune, gli scrisse un messaggio, a cui lui rispose: "Cupido ha lavorato poco, è stato amore a prima vista". Ora progettano di sposarsi, la loro è una famiglia allargata che lascia poco spazio all'intimità, ma quando riescono a stare soli, dicono: "ci ridono anche le orecchie". Che voto si dà, Simona Ventura, incalzata da Chiambretti?

"Dal 7 all'8, punto al 10, voglio riprendermi ciò che è mio!". C'è da scommettere che ci riuscirà, ha energia da vendere!