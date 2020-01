La soap opera iberica Una vita continua ad occupare il primo pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo italiano tra qualche settimana svelano che Celia (Ines Aldea), dopo la morte di Trini Crespo (Anita Del Rey), non vorrà separarsi per nessun motivo dalla piccola Milagros. A mettere il bastone tra le ruote alla moglie di Felipe ci penserà Lolita Casado (Rebeca Alemany) che, dopo essere diventata la nuova matriarca dei Palacios, sceglierà di assumere Fulgencia (Cristina Leon) con la speranza che la neonata possa essere nutrita nel migliore dei modi.

La scelta della moglie di Antonito non piacerà affatto alla commerciante di tinte per capelli che nel capitolo numero 948 manifesterà il suo disappunto scagliandosi contro la Casado.

Una Vita, trame: Lolita vuole assumere una balia, Ramon tenta il suicidio

Nei prossimi appuntamenti italiani di Una Vita il drammatico decesso di Trini farà perdere ulteriormente il senno ad una storica protagonista della telenovela. Tutto inizierà quando Ramon, distrutto per aver perso la sua dolce metà, non avrà la forza per prendersi cura della figlia Milagros.

Il Palacios, infastidito dai pianti della sua piccola erede, arriverà addirittura a chiedere a Lolita e Antonito di badare alla neonata al posto suo. Celia coglierà l’occasione al volo per trascorrere più tempo possibile accanto alla bambina con i Palacios che le daranno il consenso per poterla portare nella sua abitazione. La moglie di Felipe otterrà l’approvazione dei parenti della piccola dopo aver riferito che la defunta Crespo desiderava che fosse la madrina della figlia.

Con il passare dei giorni la Casado, dopo essersi accorta che la sua la bambina non sta crescendo come dovrebbe, deciderà di assumere Fulgencia su consiglio di Fabiana. Quest'ultima, essendo diventata madre da poco, avrà la possibilità di allattare Milagros. Nel frattempo il Palacios Senior, stanco di vivere senza avere al suo fianco la sua amata, acquisterà un’arma da fuoco con l’obiettivo di porre fine alla sua esistenza.

Fortunatamente Ramon desisterà dal suo orribile intento grazie all’intervento provvidenziale di Felipe.

Celia si scaglia contro i Palacios, la Casado affida Milagros a Fulgencia

Purtroppo l’avvocato, per disarmare il suo amico, riporterà una gravissima ferita e verrà sottoposto ad un’urgente operazione. L’Alvarez Hermoso riuscirà a sfuggire alla morte mentre Celia, disperata all’idea che sarebbe potuta rimanere vedova, si scaglierà contro i Palacios e li reputerà degli assassini. Inoltre la commerciante di tinte per capelli inizierà a trascurare il marito poiché si attaccherà sempre di più a Milagros.

Lolita finirà per scatenare nuovamente l’ira della madre adottiva di Tano non appena affiderà la piccola cognata alle mani di Fulgencia. A questo punto Celia farà delle indagini sul conto della balia dopo aver umiliata Lolita dicendole che non sarà mai una signora pur avendo sposato Antonito. La Alvarez Hermoso sarà disposta a tutto pur di non allontanarsi dalla piccola erede dei Palacios e farà presente alla nuora di Ramon che il figlio di Fulgencia è morto a causa di una malattia che potrebbe contrarre anche Milagros bevendo il latte della donna. Lolita non prenderà in considerazione l’avvertimento di Celia dato che le dirà di essere già a conoscenza del lutto che ha subito la sua dipendente e le preciserà di non intromettersi più nelle faccende che riguardano la sorella minore di suo marito.