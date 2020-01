Una vita, la soap opera ambientata interamente a in Spagna, sta continuando a regalare grandi ascolti su Canale 5. Le trame delle puntate in onda da domenica 26 a venerdì 31 gennaio 2020, svelano che Telmo Martinez inizierà a frustarsi e a non mangiare dopo aver baciato Lucia Alvarado. Ad Acacias 38 arriverà Fra Guillermo, mentre Ceferino rimarrà molto deluso dalla trappola che gli hanno teso Lolita e Casilda Escolano.

Una Vita, puntate 26-31 gennaio: Telmo non mangia per scontare le sue colpe

Gli spoiler riguardanti i prossimi episodi di Una Vita, attinenti ai nuovi episodi in programmazione dal 26 al 31 gennaio, svelano che Celia sarà sempre più sicura che Lucia provi un sentimento amoroso per un altro uomo, tant'è da raccontarlo a Telmo.

A questo punto quest'ultimo, cercherà di evitarla per non cedere alla tentazione. Colpevole di aver tentato di abusare di Flora, Jordi Barò verrà colpito con un pugno da Liberto. Ceferino, invece, si rifiuterà di baciare Casilda per rimanere fedele alla tradizione di Cabrahigo. Samuel si recherà per alcuni giorni a Segovia, mentre l'Alvarado confiderà a Telmo di essere innamorata di lui, tant'è da baciarlo con molta passione. Tuttavia il prete si mostrerà subito pentito di aver tradito il voto di obbedienza.

Per questo motivo, il devoto farà sapere a Ursula che passerà il Santo Natale senza magiare per scontare le sue colpe. Intanto Ceferino sarà molto affascinato da Casilda, tant'è da abbandonare il sobborgo. A proposito, Lolita spingerà l'uomo a rimanere in paese con lo scopo di rompere la stregoneria, affinché lei possa sposarsi finalmente con il Antonito. Dopo il pugno che ha dato a Jordi, il Seler riceverà un’interessante proposta: combattere in alcuni incontri di boxe per intuire se ha la possibilità di diventare un pugile.

Una Vita anticipazioni al 31 gennaio: Telmo si frusta la schiena

Le anticipazioni delle prossime puntate settimanali di Una Vita in onda fino al 31 gennaio, annunciano che gli spettatori di Canale 5 verranno a conoscenza che l'Alday ha è partito a Segovia per incontrare Fra Guillermo, un vecchio mentore di Martinez. Nel frattempo Lucia proverà ad avere un confronto con Telmo dopo aver scoperto che sta digiunando per scontare la pena dei suoi peccati.

Infatti il prete inizierà anche a frustarsi la schiena, preso completamente dal senso di colpa per aver baciato la donna. Ad Acacias arriverà Fra Guillermo al fine dare conforto al suo pupillo, dopo che Samuel gli ha raccontato alcune menzogne sulle manipolazioni di Espineira. Intanto nella mansarda Ceferino non sarà in grado di frenare l'attrazione che nutre verso i riguardi di Casilda, tant'è da baciarla, mentre Liberto vincerà al suo primo incontro di pugilato.

Telmo confessa l'amore che prova per Lucia

D'altro canto, l'Alvarado avrà un duro confronto con Samuel, nel momento in cui rifiuterà categoricamente di riconsegnare il quadro che aveva restaurato alla legittima padrona.

Telmo, al contrario, sarà molto contento dell'arrivo inaspettato del suo vecchio mentore, tant'è da abbracciarlo affettuosamente. Nel bel mezzo del segreto confessionale, il prete rivelerà al frate di essersi innamorato di Lucia. Per finire sempre le trame settimanali di Una Vita rivelano che, Ceferino intuirà di essere stato ingannato dall'Escolano e da Lolita, ragion per cui si sentirà rattristato dalla presa in giro delle due domestiche.