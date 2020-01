Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni su Una Vita, la Serie TV che ogni giorno appassiona sempre più telespettatori sulle reti Mediaset.

Gli spoiler delle puntate trasmesse dal 26 al 31 gennaio 2020 su Canale 5, rivelano che Jordi Barò tenterà di abusare di Flora Barbosa, se Liberto Seler non decidesse di intervenire. Ceferino, invece, apparirà sempre più attratto da Casilda Escolano, mentre Telmo confesserà di amare Lucia.

Una Vita, puntate 26-31 gennaio: Liberto salva Flora dall'abuso di Jordi

Le anticipazioni di Una vita, relative alle nuove puntate trasmesse da domenica 26 a venerdì 31 gennaio 2020 su Canale 5, rivelano che Celia si convincerà che Lucia abbia un altro interesse amoroso, tanto da rivelarlo a Telmo. A tal proposito, quest'ultimo eviterà di incontrarla per non cadere in tentazione.

Liberto, invece, colpirà con un pugno Jordi Barò, reo di tentare di abusare di Flora. Nel frattempo, Ceferino rinuncerà a baciare Casilda per rispettare le usanze di Cabrahigo.

Infine, Samuel partirà per Segovia, mentre la figlia di Marchesi di Valmez confesserà a Martinez di amarlo, tanto da baciarlo appassionatamente. Ma il sacerdote si pentirà subito di aver tradito la sua vocazione.

Intanto Telmo deciderà di trascorrere il Natale a digiuno per espiare le sue colpe. Una decisione che condividerà con Ursula, la sua perpetua. Ceferino, invece, si sentirà attratto dalla Escolano, tanto da voler lasciare il quartiere.

Lolita, a questo punto, convincerà il suo compaesano a restare per qualche tempo ad Acacias 38 per spingerlo a spezzare il sortilegio.

Infine, il Seler riceverà una proposta di lavoro come boxeur, visto come ha messo ko Jordi Barò.

Una Vita anticipazioni fino al 31 gennaio: Ceferino bacia Casilda

Le trame di Una Vita fino al 31 gennaio 2020, rivelano che i telespettatori scopriranno che l'Alday ha incontrato Fra Guillermo, il vecchio mentore di Telmo, durante il suo viaggio a Segovia.

Intanto, Lucia cercherà di avere un confronto con Martinez dopo aver saputo che sta digiunando per espiare i suoi peccati. A tal proposito, il sacerdote comincerà a flagellarsi la schiena, divorato dai rimorsi di coscienza. Fra Guillermo, invece, giungerà ad Acacias 38 per avere un chiarimento con quest'ultimo, dopo che Samuel gli aveva raccontato che era vittima delle manipolazioni di Espineira.

Nel frattempo in soffitta, Ceferino non riuscirà a resistere all'attrazione che prova per Casilda, tanto da baciarla, mentre Liberto vincerà il primo incontro di boxe.

Telmo confessa di amare Lucia

Allo stesso tempo, Lucia avrà un confronto acceso con il fratello di Diego, quando si rifiuterà di restituire un quadro che aveva restaurato alla legittima proprietaria.

Telmo, invece, sarà molto felice dell'arrivo improvviso del suo vecchio mentore, tanto da abbracciarlo con affetto. Durante il segreto della confessione, il sacerdote ammetterà al frate di amare l'Alvarado.

Infine, Ceferino capirà di essere caduto nella trappola di Lolita e della Escolano.