Oltre alle mancate nozze tra Lucia Alvarado e Samuel Alday, nelle prossime puntate italiane della soap Una vita si svolgerà un altro evento che però avrà un esito positivo. Marcelina de Mola (Cristina Platas), dopo aver vissuto alcuni mesi in convento rimetterà piede ad Acacias 38 per ritrovare la sua dolce metà, e si renderà protagonista di un grande passo. La domestica coronerà il suo sogno d’amore con Jacinto (Jona Garcia), ma i due novelli sposi prima si vedranno costretti ad affrontare varie vicissitudini.

Scendendo nel dettaglio la collega di Casilda Escolano non mollerà la presa nemmeno quando farà i conti con le critiche delle altre cameriere della soffitta, che non vedranno di buon occhio il pastore per la sua grande superficialità.

Casilda tormentata, Marcelina decisa a riconquistare Jacinto

Le anticipazioni dei prossimi episodi che i telespettatori potranno vedere su Canale 5 dicono che Marcelina dopo una lunga assenza dal quartiere iberico tornerà in scena. Non appena farà ritorno ad Acacias 38, la domestica darà parecchio fastidio a Casilda poiché la riempirà di domande tormentandola: nonostante ciò le due colleghe instaureranno un forte legame d’amicizia.

Marcelina sin da subito farà il possibile per riuscire a mettersi in contatto con Jacinto, anche se le altre cameriere della soffitta considereranno folli i suoi atteggiamenti. A questo punto la fanciulla si confiderà con la Escolano, facendole sapere che il suo cuore continua a battere per Jacinto. Per la precisione Marcelina sottolineerà alla sua amica di essersi resa conto di amare follemente il pastore, durante il periodo trascorso in convento. La cameriera degli Hildago conoscendo molto bene il cugino, cercherà di far aprire gli occhi alla collega. In poche parole la vedova di Martin dirà a Marcelina che colui che non ha ancora dimenticato ha scelto di tornare a lavorare in campagna per badare al suo gregge, poiché lei non è la persona giusta per stare al suo fianco. La domestica non demorderà nemmeno quando Jacinto dopo essere tornato nella cittadina iberica, sarà abbastanza intimo con un’amica.

In preda alla gelosia, la de Mola non ci penserà due volte a schiaffeggiare il pastore sotto lo sguardo attonito dei passanti per averle dimostrato nuovamente di non voler mettere su famiglia con lei.

La de Mola e Jacinto sposi, Servante e Fabiana gestiscono una pensione

A consolare la cameriera ci penserà la Escolano, che la inviterà a dichiarare i suoi sentimenti a Jacinto. La fanciulla troverà il coraggio di essere sincera, facendo sapere al pastore di essere tornata nel quartiere per riconquistarlo. A gran sorpresa Jacinto non avrà nessuna reazione di fronte alle parole pronunciate da Marcelina, al tal punto che quest’ultima fortemente delusa penserà di tornare a Saragozza. Il colpo di scena avverrà proprio quando la collega di Casilda sarà in procinto di partire, dato che Jacinto capirà di non poter vivere senza la bizzarra fanciulla.

Il cugino della Escolano interromperà la fuga di Marcelina, dichiarandole tutto il suo amore. Successivamente Jacinto e la domestica si sposeranno, ricevendo la benedizione di amici e parenti. A partire dal capitolo numero 961, la narrazione delle trame sarà caratterizzata da un salto temporale di dieci anni che darà avvio a molti cambiamenti. Mentre la de Mola avrà tra le mani la gestione del chiosco di fiori di Fabiana, il marito diventerà il nuovo portinaio al posto di Servante. Quest’ultimo invece farà un mestiere del tutto nuovo, infatti sarà il proprietario di una pensione chiamata “Buena Noche” in società con la Aguado.

Infine Lucia quando sarà ormai sposata con Eduardo, farà la conoscenza di Genoveva una donna straordinaria e molto bella, che si rivelerà essere la nuova compagna di Samuel Alday.