Martedì 21 gennaio, a partire dalle 14:10 su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento della soap Una vita, la telenovela iberica ideata da Aurora Guerra ed ambientata nel ricco quartiere di Acacias. Le anticipazioni relative alla nuova puntata, svelano che Casilda dopo vari tentennamenti avrà deciso di aiutare Lolita e Antonito e si presterà a far che innamorare di lei Ceferino. Quest'ultimo intanto, avrà organizzato un'uscita romantica con Lolita e, proprio Casilda si metterà in mezzo tre loro.

In attesa di scoprire se la Escolano riuscirà a dare un bacio d'amore a Ceferino, Lucia e padre Telmo faranno fatica a nascondere l'attrazione reciproca.

Casilda prova a far innamorare Ceferino

Continuano gli intrighi nella soap ambientata ad Acacias e che riguarderanno in particolare Casilda, Ceferino e Lolita. Quest'ultima, sarà riuscita a convincere la Escolano ad aiutarla con Ceferino il quale, per interrompere la stupida tradizione di Cabrahigo, dovrà innamorarsi di una vedova. Proprio Casilda sarà coinvolta nel piano che se dovesse andare a buon fine, permetterà a Lolita e Antonito di convolare a nozze.

Ceferino quindi, si troverà ad andare al cinematografo accompagnato dalle due domestiche, visto che Casilda inaspettatamente si intrometterà tra di loro.

Casilda tra Ceferino e Lolita

Casilda dunque, decisa ad aiutare Lolita a liberarsi di Ceferino e accompagnerà i due al cinematografo. Ceferino rimarrà colpito dalla Escolano, pur consapevole del fatto di non potersi innamorare di un'altra donna. Secondo le tradizioni di Cabrahigo infatti, innamorandosi di una vedova, l'uomo perderebbe la sua promessa sposa Lolita.

Intanto anche in casa Palacios, si studieranno ulteriori mosse per interrompere le strane usanze del paese natale di Lolita e Trini.

Trama del 21 gennaio: tra Telmo e Lucia l'attrazione è sempre più forte

In attesa di scoprire come si evolverà questa vicenda e se Casilda riuscirà a dare un bacio d'amore a Ceferino, i telespettatori non potranno fare a meno di notare l'attrazione sempre più forte tra padre Telmo e Lucia.

Anche Celia avrà notato lo strano comportamento della cugina dopo la rottura del fidanzamento con Samuel e penserà che Lucia si sia innamorata di un altro uomo, ignara che si tratti proprio di padre Martinez. Intanto Samuel continuerà a studiare una nuova controffensiva contro il parroco, allo scopo di allontanarlo una volta per tutte dalla Alvarado. L'Alday in questo modo, avrebbe campo libero con Lucia e, come noto, potrebbe finalmente mettere le mani sull'eredità dei Marchesi di Valmez.

Emozioni e colpi di scena continueranno a tenere con il fiato sospeso i fan di Una vita che potranno scoprire di più su queste intricate vicende nel corso della nuova puntata in onda martedì 21 gennaio, a partire dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Play invece, sono disponibili gli episodi già trasmessi.