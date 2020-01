Ieri, 7 gennaio, è ritornato uno dei programmi più seguiti del pomeriggio Mediaset. Stiamo parlando di Uomini e donne. La trasmissione ha riaperto i battenti dopo la pausa natalizia. L'appuntamento del 7 gennaio è stato dedicato agli over. La prima nuova puntata di questo 2020 ha visto protagonisti al centro dello studio Gemma Galgani, Juan Luis e la loro intricata vicenda sentimentale. Con questa puntata è stato messo un punto definitivo alla loro conoscenza che mai è sfociata in una vera storia d'amore.

Dopo diverse settimane di conoscenza, le cose sono andate sempre peggio tra loro. Gemma che in un primo momento aveva detto di essere già follemente innamorata, con il passare del tempo ha iniziato a nutrire sempre più dubbi nei confronti del napoletano. Le discussioni continue sono giunte ad un punto di non ritorno e hanno portato alla rottura definitiva. Prima di dirsi per sempre addio però Gemma e Juan Luis hanno avuto uno scontro senza sconti e mezze misure per quanto riguarda le offese e le accuse reciproche.

Vediamo un breve riassunto di ciò che è successo in puntata.

Gemma a Juan Luis: 'Adoro i napoletani ma non te'

La puntata si è aperta con il consueto riassunto di ciò che è accaduto tra Gemma e Juan Luis prima delle vacanze natalizie. Poi non è mancato il filmato della dama torinese dietro le quinte, con la donna in lacrime come sempre per come si erano messe le cose con il cavaliere. Poi Gemma è entrata in studio. Poco dopo l'ingresso di Juan Luis. Tra i due è scoppiato un diverbio durato il tempo dell'intera puntata. Riassumendo, ecco alcune delle accuse che sono volate in studio.

Uomini e Donne over: Gemna e Juan Luis si dicono addio

Sia Gianni Sperti che altri protagonisti del parterre si sono schierati con la dama, imputando a Juan Luis il fatto di essere andato a Uomini e Donne solo per visibilità e per fare serate.

Poi, l'offesa di Gemma che ha detto al cavaliere: "Sei un bluff." A questo punto, la risposta di Juan Luis. L'uomo ha detto alla donna di averlo sempre denigrato in tutti i modi dicendo che avrebbe voluto portarla a Napoli per poter guadagnare su di lei. Juan Luis ha detto che non si prenderebbe mai gioco di una persona. Le dichiarazioni del napoletano hanno scatenato in studio opinioni contrastanti. Un dibattito acceso che si è concluso con un punto definitivo messo da Gemma alla loro conoscenza. Juan Luis nonostante tutto ha dichiarato che fosse stato per lui avrebbe continuato. La puntata si è conclusa con il napoletano che ha detto dopo tutto il caos di voler rimanere in studio almeno fino alla fine della puntata. Dunque, un'altra amara delusione per Gemma Galgani che sembra davvero non riuscire a trovare un uomo con cui costruire una relazione stabile e duratura.

Arriverà prima o poi la persona giusta? No resta che continuare a seguire le sue vicende sentimentali.