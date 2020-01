La trama della puntata di Una vita di mercoledì 29 gennaio è incentrata sul pentimento di Padre Telmo. Il sacerdote, infatti, in occasione della partenza di Samuel si è avvicinato moltissimo a Lucia. I due protagonisti non sono riusciti a tenere a freno gli istinti primordiali e si sono lasciati andare ad un bacio appassionato. Dopo questo avvenimento, però, i sensi di colpa li assaliranno.

Lucia si chiuderà nella sua camera, mentre Telmo reagirà in modo decisamente più estremo infliggendosi delle punizioni corporali.

Intanto Samuel riuscirà a raggiungere Fra Guillermo, la persona di cui era alla ricerca da tempo.

Il Segreto, anticipazioni 29 gennaio: il pentimento di Telmo e Lucia dopo essersi baciati

Ad Una Vita i colpi di scena non mancano mai, la trama dell'episodio di mercoledì prossimo, infatti, porterà alla luce delle situazioni molto interessanti. L'argomento che genererà particolare sgomento sarà sicuramente legato alle conseguenze del bacio che si sono scambiati Telmo e Lucia. Il sacerdote, infatti, non riuscirà a convivere con sé stesso per quanto accaduto con l'Alvarado e deciderà di digiunare, ma non solo.

Il prete, infatti, deciderà di iniziare anche un percorso di pentimento basato sull'autoflagellazione.

Il suo scopo, ovviamente, sarà quello di purificarsi dai peccati appena commessi. Anche Lucia si sentirà molto confusa per quanto accaduto. Da un lato, infatti, sarà tentata dall'accettare la proposta di matrimonio di Samuel, dall'altro invece, non riuscirà ad ignorare quello che prova per il Martinez.

L'Alday va da Fra Guillermo e gli dice di tornare ad Acacias con lui

Ad ogni modo, mentre ad Acacias si verificheranno questi avvenimenti, Samuel raggiungerà la destinazione che si era prefissato. L'Alday, ovviamente, sarà all'oscuro del bacio che Lucia e Telmo si sono scambiati. La sua unica preoccupazione del momento sarà quella di trovare Fra Guillermo e provare in tutti i modi a metterlo contro Telmo.

Il gioielliere, infatti ha scoperto che Guillermo è un po' il punto debole del suo rivale. Per tale ragione, il suo scopo sarà quello di convincerlo a tornare in paese con lui per poter riportare il suo discepolo sulla retta via.

L'episodio in questione, inoltre, si concluderà con un avvenimento molto interessante che riguarderà Ceferino e Casilda. Quest'ultima, per aiutare la sua amica a sfatare la maledizione di Cabrahigo, sta fingendo di essere interessata a Ceferino. Poco per volta, però, i due incominceranno a provare realmente qualcosa l'uno per l'altra. Per questo motivo, quando i due si ritroveranno da soli in soffitta non potranno resistersi.