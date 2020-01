Prosegue l'appuntamento con le notizie su Un posto al sole (Upas), la soap opera punta di diamante delle tv di stato. Gli spoiler delle puntate dal 13 al 17 gennaio su Rai 3, rivelano che Filippo Sartori avrà paura di perdere per sempre Serena Cirillo dopo la sua decisione di lasciare Napoli. Franco Boschi e Angela Poggi, invece, si scontreranno vivacemente a causa del comportamento di Bianca.

Un posto al sole, puntata 13- 17 gennaio: Serena parte senza Filippo

Le anticipazioni di Un posto al sole, in programma da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio 2020 su Rai 3, annunciano importanti novità per gli amanti della soap opera.

Nel dettaglio, tutte le attenzioni saranno focalizzate sulla storia d'amore che coinvolge Serena e Filippo. La Cirillo, infatti, prenderà una drastica decisione, dopo aver scoperto che suo marito l'ha tradita con Viviana durante un viaggio alle Tenerife. Il Sartori, invece, approfitterà di un problema al Bed & Breakfast per tentare di appianare le divergenze con la moglie. Peccato, che tutti i suoi tentativi risulteranno vani. Serena, infatti, deciderà di partire insieme a sua figlia Irene. Una scelta, che destabilizzerà il figlio di Roberto, terrorizzato di perdere la sua famiglia per sempre.

Marina vede uno scontro tra Sebastiano e Fabrizio

Nel corso delle puntate di Un posto al sole, in onda prossima settimana (13-17 gennaio 2020), ci sarà spazio anche per la coppia formata da Marina e Fabrizio. Nel dettaglio, la Giordano si farà convincere a lavorare insieme al fidanzato. Peccato, che zio Sebastiano non sia favorevole a questa collaborazione, tanto da dichiarare guerra aperta alla donna. Ma se pensate che i guai per la fidanzata del Rosato siano terminati qui, vi sbagliate di grosso. I Cantieri, infatti, attraverseranno una grave crisi economica, tanto da attendere con ansia crescente la decisione di Valerio sull'acquisto delle quote della sua attività. Inoltre, Marina sarà destabilizzata quando assisterà ad un vivace scambio di opinioni tra il suo fidanzato e zio Sebastiano, che potrebbe avere ripercussioni sul proseguo della sua storia d'amore.

Franco e Angela in lite a causa di Bianca

Ma i colpi di scena non termineranno qui, visto che un'altra coppia attraverserà dei momenti di crisi. Franco e Angela inizieranno a litigare per alcuni problemi riscontri dalla figlia a scuola. Purtroppo, i disaccordi tra i coniugi aumenteranno quando Bianca si rifiuterà di andare a scuola. Per questo motivo, il Boschi e la Poggi decideranno di assumere una maestra privata, in modo da dare sicurezza alla loro bambina. Inoltre, ci sarà un risvolto inaspettato per la relazione virtuale di Giulia. In pratica, la madre di Angela sarà invitata ad uscire proprio da Marcello, conosciuto in rete. Ma ecco, l'appuntamento potrebbe saltare dopo l'arrivo di una notizia inaspettata.