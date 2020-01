Giovedì 9 gennaio, su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento dedicato al Trono Over di Uomini e donne. Quanto verrà trasmesso, fa riferimento alla registrazione dello scorso 27 dicembre e, stando alle anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news', vedremo che Juan Luis verrà invitato da Maria De Filippi a lasciare la trasmissione. Il tutto avverrà dopo che il corteggiatore di Gemma, riceverà il benservito dalla dama torinese e il rifiuto di Aurora. Al centro delle polemiche per aver preso in giro Gemma, il cavaliere sarà quindi costretto, suo malgrado, ad abbandonare il programma. Ospiti della puntata Enzo e Pamela, i quali racconteranno come sta proseguendo la loro relazione al di fuori degli studi televisivi.

Anticipazioni del 09/01: Aurora chiude con Jean Pierre, Juan Luis vuole conoscerla

Le nuove puntate del 2020 dedicate al filone senior di Uomini e donne, stanno suscitando molto clamore, sopratutto a causa di eccellenti addii. Nella puntata di giovedì 9 gennaio, i telespettatori assisteranno alla messa in onda dell'ultima parte della registrazione avvenuta lo scorso 27 dicembre. Stando alle anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news', al centro dello studio, dopo le varie discussioni delle puntate precedenti, siederà il cavaliere Jean Pierre.

Come noto, l'uomo sta frequentando Aurora ed Antonella e, da quanto rivelano gli spoiler, sarà Aurora a voler interrompere la loro conoscenza, dichiarando che non è scattato un sentimento. Diversa invece la questione riguardante Antonella, la quale accetterà di continuare la conoscenza con Jean Pierre, nonostante il cavaliere le dica di non provare attrazione fisica nei suoi confronti. Dopo la parentesi legata a Jean Pierre, Juan Luis chiederà la possibilità di rimanere in trasmissione per conoscere proprio Aurora, la quale però, rifiuterà l'invito del corteggiatore napoletano.

Maria De Filippi invita Juan Luis a lasciare lo studio di Uomini e donne

Sarà a questo punto che, Maria De Filippi riserverà un clamoroso colpo di scena e che farà gioire i numerosi detrattori di Juan Luis Ciano, prima tra tutte Gemma.

Ciano infatti, dopo il benservito di Gemma ed il rifiuto di Aurora, prenderà atto che nessuna delle dame del parterre sarà disposta a conoscerlo, motivo per il quale la conduttrice lo inviterà a lasciare lo studio. Una decisione molto apprezzata dal pubblico in studio e da tutti i restanti protagonisti del Trono Over di Uomini e donne. Un duro colpo invece per il cavaliere di origine venezuelana che, nelle ultime puntate del dating show di Canale 5, ha suscitato non poche polemiche per il suo ambiguo comportamento.

Discussioni, lacrime e addii terranno i telespettatori con il fiato sospeso anche nel prossimo appuntamento di Uomini e donne che, ricordiamo, va in onda il pomeriggio a partire dalle 14:45 su Canale 5. Su La5 invece, a partire dalle 19:35 circa, è possibile rivedere la puntata giornaliera, mentre su Mediaset Play, sono disponibili tutti gli ultimi episodi, oltre a diverse curiosità riguardanti i protagonisti del dating show di Maria De Filippi.