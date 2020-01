Dopo una lunga pausa dovuta alle festività natalizie, oggi 7 gennaio, su Canale 5, torna in onda Uomini e donne, con un nuovo ed appassionante appuntamento che riguarderà il Trono Over della trasmissione. Stando agli spoiler infatti nella puntata odierna verrà mandato in onda la prima parte di quanto accaduto nella registrazione dello scorso 27 dicembre in cui non sono mancati i colpi di scena. Attraverso il sito di anticipazioni 'Il Vicolo delle news' si viene a sapere che al centro dello studio di Maria De Filippi ci sarà per l'ennesima volta la dama torinese Gemma Galgani, la quale si lamenterà del fatto che Juan Luis non l'abbia cercata dopo quanto accaduto la settimana precedente.

Dopo l'ingresso di Ciano, tra i due inizierà una discussione che culminerà con la decisione della Galgani di interrompere la loro conoscenza.

Spoiler puntata Trono Over del 07/01: Juan Luis torna in studio per riconquistare Gemma

Stando a quanto pubblicato su 'Il Vicolo delle news' e riguardante quanto avvenuto nella registrazione del 27 dicembre, si apprende che Gemma farà il suo ingresso in studio abbastanza arrabbiata per il fatto che Juan Luis non l'abbia cercata durante la settimana, salvo poi farsi sentirsi solo a due giorni dalla registrazione.

Il cavaliere, come noto, è stato accusato di aver sfruttato Gemma per ottenere visibilità all'interno del programma e di non essere interessato a lei. A conferma del suo disinteresse è arrivata anche la versione di un caro amico del cavaliere partenopeo, che ha rivelato sui social che Juan parteciperebbe a Uomini e donne solo per una scommessa. Dichiarazioni che non hanno certo aiutato il cavaliere nella sua difesa. Ciano cercherà di riconquistare la Galgani, ma questa volta le sue parole non otterranno l'effetto sperato.

Anticipazioni U&D: Gemma dice addio a Juan Luis

Stando alle anticipazioni infatti, il pubblico e il parterre di Uomini e donne si mostreranno ostili nei confronti di Juan Luis, sicuri del fatto che non sia sincero nei confronti di Gemma. Quest'ultima sembrerà indecisa sul da farsi e verrà attaccata ancora una volta da Tina, la quale la accuserà di essere uno 'zerbino' nelle mani di un uomo che evidentemente la sta prendendo in giro.

Proprio per le tante polemiche che si sono sollevate, questa volta Gemma ascolterà il parere del parterre e deciderà di chiudere la conoscenza con il cavaliere. Finalmente la Galgani aprirà gli occhi sul suo corteggiatore.

Quanto accaduto tra Gemma e Juan Luis occuperà gran parte della puntata. Dagli spoiler si viene a sapere che Ciano, dopo l'addio della Galgani, cercherà comunque di rimanere nel programma senza riuscirci. Questo e molto altro nella puntata di Uomini e donne dedicata al Trono Over, in onda questo pomeriggio su canale 5 a partire dalle 14.45.