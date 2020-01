Attualmente in pausa per il consueto stop dovuto alle festività natalizie, Grey's Anatomy si appresta a tornare sui teleschermi americani giovedì 23 gennaio con la seconda parte della sedicesima stagione. Per l'occasione la ABC proporrà un crossover con Station 19 che regalerà ai telespettatori uno speciale di ben due ore. A circa due settimane dalla messa in onda, il network ha rilasciato la trama ufficiale del decimo episodio che si intitolerà "Help me through the night". La puntata, scritta da Lynne E.

Litt e diretta da Allison Liddi-Brown, ripartirà dagli eventi a cui il pubblico ha assistito nel corso del finale invernale. Se durante la prima ora i vigili del fuoco della Stazione 19 saranno occupati nell'arduo compito di salvare gli amici rimasti intrappolati nel bar di Jo, la seconda parte del crossover vedrà il team del Grey-Sloan Memorial entrare in azione per salvare la vita dei colleghi feriti. Al centro di Grey's Anatomy 16x10, inoltre, continueranno a tenere banco gli intrecci sentimentali che hanno fatto dello show ideato da Shonda Rhimes il Medical-Drama più seguito del panorama televisivo americano.

Amelia decide di comunicare al compagno i suoi dubbi sulla paternità del bambino che porta in grembo

Ormai al centro della trama da parecchie puntate, la complessa vita amorosa di Owen Hunt non smetterà di stupire i telespettatori. Come recita la trama ufficiale del decimo episodio di Grey's Anatomy, l'uomo deciderà infatti di compiere un grosso passo avanti nella sua relazione con Teddy. Insieme dal finale della quindicesima stagione, la coppia potrebbe dunque valutare l'ipotesi del matrimonio. Questo, almeno, quanto ipotizzato sul web subito dopo il rilascio della sinossi. Una teoria plausibile, ma che dovrà scontrarsi con le recenti novità riguardanti la gravidanza di Amelia Shepherd. Il neurochirurgo, durante un'ecografia di routine, ha infatti avanzato dei dubbi circa la paternità del bambino che porta in grembo.

Una situazione che la sorella del compianto Derek Shepherd deciderà di affrontare immediatamente. Come riportato nelle anticipazioni, Amelia cercherà di comunicare al compagno Link le recenti rivelazioni sulla sua gravidanza. Una scelta che potrebbe, definitivamente, compromettere l'equilibrio della coppia e mettere in crisi Owen e Teddy.

Spoiler Grey's Anatomy stagione 16: Miranda Bailey affronta la sua perdita

L'altra storyline che verrà affrontata nel primo episodio di Grey's Anatomy dell'anno, riguarderà la triste vicenda che ha coinvolto Miranda Bailey. Il capo di chirurgia del Grey-Sloan Memorial dopo l'aborto spontaneo avvenuto nel corso del finale invernale, sarà infatti costretto a riflettere su quanto avvenuto e ad affrontare la grossa perdita che l'ha colpita. In attesa di ulteriori informazioni, i canali social di Grey's Anatomy e Station 19 hanno rilasciato un breve video introduttivo del prossimo crossover: