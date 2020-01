Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 13 al 17 gennaio saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Serena, dopo il tradimento di Filippo, deciderà di lasciare Napoli. Franco e Angela continueranno a scontrarsi a causa dei problemi scolastici di Bianca. Giulia farà dei passi avanti nella sua conoscenza virtuale con Marcello.

La difficile decisione di Giulia Poggi

Giulia proseguirà con molto trasporto la sua conoscenza virtuale con Marcello e si lascerà coinvolgere molto dall'uomo.

Marcello la sorprenderà con una proposta inaspettata che la renderà davvero felice. L'uomo infatti le proporrà un incontro, ma la situazione prenderà una piega del tutto inaspettata. La donna infatti si ritroverà di fronte ad un bivio dopo aver scoperto che l'uomo ha seri problemi economici e dovrà valutare se proseguire o meno la sua conoscenza.

Intanto tra i coniugi Boschi la situazione continuerà a peggiorare a causa dei problemi scolastici di Bianca.I due si scontreranno duramente a causa del comportamento della maestra Gagliardi nei confronti della figlia.

La bambina continuerà ad avere paura della sua insegnante, tanto da rifiutarsi di frequentare le lezioni. Angela, decisa ad aiutare sua figlia a risolvere la questione, deciderà di assumere un insegnante privato per farle recuperare le lezioni perse durante l'assenza a scuola.

Beatrice farà una rivelazione inaspettata a Niko

Tra Otello e Renato la situazione peggiorerà ulteriormente. I due infatti continueranno a farsi la guerra e a mettere in crisi chi li circonda, tanto che Silvia, Michele, Raffaele e Guido decideranno di intervenire prima che sia troppo tardi. Beatrice Lucenti rivelerà a Niko di essere ritornata con Aldo Leone, una confessione che lo spiazzerà parecchio.

Serena sotto stress

Serena, delusa e amareggiata per il comportamento di suo marito, si ritroverà a dover far fronte ad un improvviso problema al B&B che la metterà ancora di più sotto pressio

ne. Filippo, dal canto suo, cercherà di aiutarla e di farsi perdonare per il suo tradimento con Viviana. Sartori però comincerà seriamente a preoccuparsi quando, a sorpresa, Serena gli comunicherà la sua decisione di voler partire con Irene.

Marina alle prese con i problemi dei cantieri

Per Marina Giordano, di ritorno dalle vacanze natalizie a Londra, ci saranno parecchi grattacapo da risolvere legati alla difficile situazione dei cantieri. La donna comincerà a preoccuparsi ulteriormente quando si accorgerà dello strano movimento di alcune quote societarie a cui non riuscirà a dare una spiegazione.