Prosegue l'appuntamento con le entusiasmanti anticipazioni di Beautiful, la TV Soap nata dalla penna dei fratelli Bell. Gli spoiler delle puntate in onda dal 27 al 31 gennaio negli Usa, rivelano che Quinn Fuller tornerà ad essere nuovamente cattiva. La moglie di Eric, infatti, farà qualcosa di molto grave nei confronti di Brooke Logan. Liam Spencer, invece, trascorrerà sempre più tempo in compagnia di Steffy Forrester dopo la rottura con la fidanzata Hope.

Beautiful, puntate americane 27-31 gennaio: Quinn e Thomas si alleano contro Brooke

Le anticipazioni di Beautiful, focalizzate sulle nuove puntate americane in onda da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio sulla Cbs rivelano che continuerà la guerra tra Brooke e Quinn (Rena Sofer). Nel dettaglio, quest'ultima affronterà nuovamente la Logan, rimproverandola di aver manipolato Eric affinché cacciasse Shauna dalla sua abitazione. Per questo motivo, gli animi delle due donne si riscalderanno ulteriormente. A tal proposito, Donna e Hope decideranno di mettersi dalla parte della moglie di Ridge, dopo essere stata aggredita dalla Fuller, tesa a difendere la Fulton.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Thomas deciderà di prendere le parti della moglie di Eric per distruggere una volta per tutte la Logan. A tal proposito, Quinn deciderà di fare qualcosa d'irreparabile nei confronti della rivale.

Beautiful: Steffy e Liam vicini, Carter mette in guardia Zoe

Le trame di Beautiful in onda la prossima settimana negli Usa, rivelano che Carter metterà in dubbio il vero interesse che prova Thomas per Zoe.

Per questo motivo, il socio di Bill metterà in guardia la Buckingham nei confronti del Forrester. Inoltre, le dirà che grazie alla sua bellezza potrebbe avere qualsiasi uomo ai suoi piedi. Nel frattempo, scoppierà nuovamente la scintilla tra Steffy e Liam (Scott Clifton). A tal proposito, i due ex coniugi trascorreranno delle giornate spensierate in compagnia della figlia Kelly. Lo Spencer, infatti, sembrerà disposto a concedere una seconda chance alla storia con la figlia di Ridge.

Peccato, che quest'ultima sia vinta dai sensi di colpa, visto che il bacio che ha causato la rottura dei 'Lope' è stato istigato da Thomas.

Wyatt preoccupato per Sally

Alla Spencer Publications, Brooke (Katherine Kelly Lang) incolperà Liam di aver fatto soffrire la figlia. Inoltre, lo avvertirà che se Thomas farà del male a quest'ultima, lo riterrà responsabile dell'accaduto insieme a Steffy. Wyatt, invece, dimostrerà di essere in pensiero per la salute di Sally (Courtney Hope). Ma quest'ultima riferirà di sentirsi bene e di non aver bisogno della sua pietà, visto che l'ha lasciata per rimettersi con Flo.

Una situazione, che rattristirà talmente lo Spencer da chiedere consiglio a suo fratello.