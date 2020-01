Il controllo medico al quale è stata sottoposta Barbara Alberti nelle ultime ore, ha spinto gli autori del Grande Fratello Vip ad annullare il televoto che la vedeva contrapposta a Patrick Ray Pugliese e Fernanda Lessa. Con un comunicato che è apparso sul sito ufficiale del reality, i telespettatori sono stati informati della novità che riguarda la scrittrice che, salvo cambiamenti dell'ultima ora, non dovrebbe più tornare in gioco per sua già espressa volontà.

Barbara lascia il Grande Fratello Vip per una visita medica

Il futuro di Barbara Alberti nella Casa del Grande Fratello Vip è sempre più incerto: dopo che la donna ha espresso la sua volontà di ritirarsi dal gioco perché non riesce a fare le nomination, è subentrato un problema di salute. Stando a quello che si apprende leggendo il comunicato ufficiale che è stato pubblicato sul sito del reality, la scrittrice ha temporaneamente abbandonato il gioco per sottoporsi a dei controlli medici.

È dal primo pomeriggio di sabato 25 gennaio che la pungente opinionista non compare nella diretta del format su Mediaset Extra, e poche ore fa è stato spiegato il perché.

"Barbara ha momentaneamente abbandonato la Casa per un'indisposizione", si legge nel messaggio che gli addetti ai lavori hanno diramato non molto tempo fa in rete.

Televoto annullato prima della settima puntata del Grande Fratello Vip

Sono pochissime le informazioni che la produzione del Grande Fratello Vip ha dato sull'attuale stato di salute di Barbara Alberti: a circa 24 ore da una nuova puntata in diretta del reality (prevista per lunedì 27 gennaio alle 21:30 circa), si sa soltanto che la scrittrice ha lasciato la Casa per sottoporsi dei controlli e non è ancora chiaro se rientrerà oppure no.

Probabilmente sarà svelato soltanto domani 27 gennaio il destino dell'opinionista: Alfonso Signorini dovrebbe raccontare al pubblico tutti i dettagli del possibile abbandono di Barbara, già anticipato da lei stessa nel corso della sesta serata.

Nel frattempo, però, gli addetti ai lavori hanno deciso di rendere nulla la nomination che è stata fatta venerdì scorso: "Il televoto, che vedeva Barbara contrapposta a Fernanda Lessa e Patrick Ray Pugliese, è stato annullato".

Sebbene non sia ancora ufficiale l'addio della Alberti al format di Canale 5, gli autori hanno scelto di tutelarsi stoppando in anticipo la votazione aperta qualche giorno fa. Tutte le persone che hanno espresso una preferenza in questo televoto, saranno rimborsate.

La Alberti vicina al ritiro dal Grande Fratello Vip

Prima di lasciare temporaneamente la Casa per andare in ospedale a causa di un'indisposizione (così si legge nel comunicato ufficiale diramato dagli addetti ai lavori), Barbara aveva confermato la sua volontà di lasciare il Grande Fratello Vip per una serie di motivi.

Al termine della diretta di venerdì 24 gennaio, la Alberti si è sfogata con alcuni compagni d'avventura sulle sue ferme intenzioni: "Me ne vado lunedì prossimo, prima che Alfonso legga il risultato del televoto.

Me ne vado io, tanto mi pagano le puntate già fatte".

La scrittrice, dunque, non ha dato troppo peso alla regola del contratto secondo la quale tutti i concorrenti che decidono di abbandonare il reality senza passare dal giudizio della gente da casa, perdono il cachet che è stato proposto quando hanno accettato di partecipare.

Domani, lunedì 27 gennaio, andrà in onda la settima puntata del GF Vip: tra i temi che saranno trattati in diretta, ci saranno quasi certamente il sempre più probabile ritiro di Barbara Alberti e le novità sulla rottura a distanza tra Licia Nunez e la fidanzata.