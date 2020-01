Il Napoli dopo la brutta sconfitta in campionato contro la Lazio, scenderà in campo già domani alle 15:00 contro il Perugia in Coppa Italia. I partenopei punteranno a passare il turno e puntare alla conquista della competizione, visto che potrebbe rivelarsi l'unico modo per poter andare in Europa anche quest'anno. Gli umbri dal canto loro cercheranno di mettere i bastoni tra le ruote ai partenopei. La partita si annuncia così combattiva e piena di furore agonistica per cui vale la pena non perdersene nemmeno un minuto.

Vediamo come seguire la partita in tv e streaming e le probabili formazioni.

Coppa Italia, Napoli-Perugia: la partita in diretta su Rai 2 alle 15.00

La Coppa Italia è un'esclusiva Rai e pertanto viene trasmessa sui canali della tv di stato. Napoli-Perugia non farà eccezione ed andrà in onda su Rai 2 domani 14 gennaio alle ore 15.00. L'orario scelto per la partita non è dei migliori in un giorno feriale e potrebbe portare ad avere non solo lo stadio semi deserto, ma anche ascolti non del tutto soddisfacenti considerando anche l'alta concorrenza presente in questa fascia oraria.

Napoli-Perugia: probabili formazioni

Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso per la sfida di Coppa Italia contro il Perugia potrebbe decidere di rivoluzionare quasi completamente la formazione che ha perso con la Lazio. La rivoluzione potrebbe partire proprio dalla porta dove dovrebbe esordire Karnezis (il greco non ha ancora disputato nemmeno una partita dall'inizio della stagione) complice l'assenza di Meret, ancora fermo ai box per un infortunio all'anca. In difesa la novità potrebbe essere rappresentata da Sebastiano Luperto, che andrebbe ad affiancare Manolas con Di Lorenzo che tornerebbe a ricoprire il ruolo di terzino destro. Previsti diversi cambi anche a centrocampo dove potrebbe esserci l'esordio dal 1' di Diego Demme, il mediano arrivato la settimana scorsa dal Lipsia. Al suo fianco potrebbero esserci Elmas e Gaetano che farebbero così rifiatare Zielinski e Fabian Ruiz.

In attacco dovrebbe esserci Milik titolare con ai lati Younes e Lozano.

L'allenatore del Perugia, Serse Cosmi dovrebbe schierare la sua squadra con un 3-5-2 con la linea di difesa composta da Rosi, Gyomber e Sgarbi. Il folto centrocampo sarà composto da Mazzocchi e Nzita sugli esterni e da Falzerano, Carraro e Dragomir sulla linea mediana. In attacco giocheranno con ogni probabilità, Iemmello e Melchiorri.

Napoli (4-3-3): Karnezis, Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui, Gaetano, Demme, Elmas, Lozano, Milik, Younes. All. Gennaro Gattuso

Perugia (3-5-2): Fulignati, Rosi, Gyomber, Sgarbi, Mazzocchi, Falzerano, Carraro, Dragomir, Nzita, Iemmello, Melchiorri. All. Serse Cosmi