Molti colpi di scena attendono i telespettatori di Una vita (Acacias 38) nel corso dei prossimi episodi in onda da domenica 23 a venerdì 28 febbraio. Secondo quanto riportano le anticipazioni infatti, Ursula verrà arrestata con l'accusa di aver assassinato fra Guillermo, mentre Lucia tornerà sui suoi passi e non sposerà Samuel, lasciandolo proprio sull'altare. L'Alday non prenderà affatto bene il rifiuto, tanto da arrivare ad insultare quella che doveva essere la sua promessa sposa di fronte a tutti gli invitati.

Spoiler Una Vita al 28 febbraio: Celia fa pace con Trini dopo l'aborto

Nel corso della nuova settimana di programmazione di Una Vita non mancheranno i colpi di scena, che vedranno al centro delle vicende donna Celia. La moglie di Felipe, dopo aver abortito, deciderà di incontrare Trini per fare pace con lei. Felipe invece, sarà di tutt'altro avviso, ancora furioso con la moglie di Ramon, considerata la causa dell'aborto di Celia. Nonostante il recente dramma, la Alvarez Hermoso deciderà di occuparsi dei preparativi delle nozze di Lucia e Samuel.

Ursula arrestata per l'omicidio di Guillermo nelle prossime puntate di Una Vita

Mentre padre Telmo sarà ancora sconvolto per l'improvvisa morte del suo mentore, il commissario Mendez continuerà ad indagare per scoprire l'assassino del frate. Gli inquirenti quindi, arriveranno a perquisire la canonica, dove ritroveranno l'arma del delitto proprio tra le cose di Ursula. Per tale motivo, la Dicenta verrà arrestata con l'accusa di aver assassinato fra Guillermo.

Poco dopo, Telmo farà visita in carcere alla sua domestica e si convincerà della sua innocenza. Tito nel frattempo, comincerà a seguire le indicazioni di Inigo, allenandosi tutti i giorni e mangiando sano.

Una Vita anticipazioni: Lucia lascia Samuel sull'altare

Nuovi colpi di scena per i fan di Una Vita giungeranno nel giorno delle nozze tra Samuel e Lucia. Quest'ultima, già prima della cerimonia si mostrerà dubbiosa sul passo che starà per compiere.

La donna quindi, proprio poco prima di pronunciare il fatidico 'si', lascerà Samuel proprio sull'altare. Il dietro front della Alvarado farà andare su tutte le furie l'Alday, il quale comincerà ad insultare pesantemente quella che fino ad un attimo prima era la sua promessa sposa. Felipe sarà costretto quindi ad intervenire per difendere Lucia, mentre Telmo seguirà tutta la scena dall’ultima fila senza gli abiti sacerdotali. Tito intanto, vincerà il suo primo combattimento mentre Jacinto vorrà farsi perdonare da Marcelina per averla illusa.

Si ricorda che le puntate di Una Vita vanno in onda tutti i pomeriggi, ad esclusione del sabato, su Canale 5 a partire dalle 14:10.