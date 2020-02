Dopo la fortunatissima prima stagione trasmessa nell'autunno del 2018, ritorna "La vita promessa", la tanto attesa miniserie televisiva di Rai 1 ambientata nella New York degli anni trenta, meta di tanti italiani, che, all'epoca, lasciavano la propria terra per andare a cercare fortuna altrove. La fiction, con protagonisti la bellissima attrice napoletana Luisa Ranieri e il noto attore senese Francesco Arca, inizierà domenica 23 febbraio ed occuperà la prima serata di Rai 1 per tre domeniche consecutive.

Secondo alcune indiscrezioni, inizialmente "La vita promessa 2" doveva essere preceduta da "Vite in fuga", la fiction con protagonista Anna Valle, ma all'ultimo momento la Rai ha preferito cambiare programmazione. La Serie TV, prodotta da Roberto Sessa e Max Gusberti, per la regia di Ricky Tognazzi, è coprodotta da Rai Fiction-Picomedia.

Le anticipazioni della prima puntata, che andrà in onda domenica 23 febbraio su Rai 1 a partire dalle 21:25, svelano non pochi colpi di scena che intratterranno i telespettatori.

Fra questi, l'inattesa visita dello spietato Vincenzo Spanò in casa Rizzo, che sconvolgerà la nuova vita di Carmela e i problemi economici di Alfredo legati alla crisi del ventinove. È possibile rivedere le repliche de "La vita promessa" in streaming su Rai Play nella sezione dedicata. Tale piattaforma, infatti, consente di recuperare tutti i programmi già trasmessi in TV e di vederli in diretta oppure on demand.

Vincenzo Spanò bussa inaspettatamente alla porta di Carmela

La nuova vita di Carmela Rizzo, donna siciliana tenace, che dopo la morte del marito lascia la sua terra raggiungendo l'America per ricominciare daccapo e offrire ai propri figli un futuro migliore, viene inaspettatamente sconvolta dall'arrivo a New York di Vincenzo Spanò, il quale bussa inaspettatamente alla porta di casa sua. L'uomo, infatti, nonostante il colpo di pistola ricevuto da Antonio al quale è riuscito a sopravvivere, entra con tutta facilità nella mafia newyorchese e continua a minacciare la donna, volendosi vendicare del fatto che in passato lo aveva rifiutato per un altro uomo.

Carmela è sempre forte, rappresenta il pilastro della famiglia e il punto di rifermento dei suoi figli, soprattutto di Rocco, rimasto menomato anni addietro dopo un incidente causato proprio dallo spietato Spanò. Non c'è occasione in cui la donna non si mostri tenera e protettiva nei confronti del così tanto sfortunato figlio.

Inoltre, la Rizzo deve sostenere Alfredo, il quale, divenuto un grande economista, subisce gravi perdite legate alla crisi economica del ventinove. Dunque, nuovi problemi, pericoli, difficoltà e dolori sconvolgeranno la vita dei Rizzo rompendo l'equilibrio ritrovato oltreoceano.