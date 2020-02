Sabato 15 febbraio su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Tra i vari ospiti di Silvia Toffan domani arriverà in studio Silvia Provvedi. La 26enne ha annunciato che aspetta una bambina, ha parlato dell'uomo che è al suo fianco e della torrmentata storia d'amore con Fabrizio Corona.

Il primo ad annunciare la gravidanza di Silvia Provvedi era stato Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. In una recente intervista pubblicata dalla rivista di cronaca rosa, l'ex concorrente del Grande Fratello ha spiegato di essere felice al fianco del suo compagno.

Inoltre la cantante del duo Le Donatella aveva riferito, non essendo ancora a conoscenza del sesso del suo bambino, che era indecisa se chiamarla Benedetta o Andrea. Pe quanto riguarda il rapporto con il suo attuale compagno, Silvia ha ammesso che al momento il matrimonio non è una sua priorità. Nonostante la sua giovane età, la cantante si è detta pronta ad affrontare tutto al meglio, grazie anche all'aiuto della sua famiglia e della sorella gemella Giulia.

Le dichiarazioni di Silvia Provvedi

Silvia Provvedi nel pomeriggio di sabato 15 febbraio racconterà a Silvia Toffanin di essere al settimo cielo per la gravidanza: "Per la prima volta sto pensando al mio presente e al mio futuro".

Poi durante l'intervista riferirà alla conduttrice di Verissimo, che era convinta di aspettare un maschio. Tuttavia per lei non sarà affatto un problema dare alla luce una bambina: "Sarà una Donatella degna erede delle due sorelle". Con tutta probabilità Silvia darà alla luce la sua bambina il prossimo giugno.

Per quanto riguarda la bellissima storia d'amore con De Stefano, la 26enne ha confessato di aver trovato un uomo che le ha ridonato il sole: "Mi ha rapito il cuore".

Per chi non avesse seguito la vicenda, Silvia ed il suo compagno si sono conosciuti casualmente a Ibiza mentre si trovavano in vacanza.

Silvia Provvedi dice la sua su Fabrizio Corona

Durante l'intervista a Silvia Toffanin, Silvia Provvedi domani non potrà fare a meno di non parlare di Fabrizio Corona. I due sono stati protagonisti di una lunga e tormentata relazione. La futura mamma ha speso delle belle parole per il suo ex fidanzato più famoso: "Per Fabrizio provo un po' di tristezza".

La Provvedi si è augurata che l'ex re dei paparazzi riesca a trovare un po' di serenità, soprattutto per il bene di suo figlio Carlos.

La Provvedi ha confessato alla padrona di casa di non rinnegare nulla del suo passato, tanto che sarebbe pronta anche a tornare in televisione per difendere il suo ex. Al contempo Silvia Provvedi ha precisato che a volte per la felicità degli altri si finisce per fare male a se stessi.