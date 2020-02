Oggi, venerdì 14 febbraio, è stata registrata la puntata di Amici 19 che andrà in onda domani: il blog "Il Vicolo delle News" ha riportato le prime anticipazioni in merito a ciò che è successo in studio per quanto riguarda la sfida a squadre e il nome di chi ha ottenuto il pass per il serale. Se la ballerina Talisa ha conquistato la maglia verde, il collega Federico ha dovuto rinunciare a questa possibilità, perché si è infortunato alla mano. Quattro ospiti dal Festival di Sanremo in studio: Giordana Angi, Alberto Urso, Enrico Nigiotti ed Elodie.

Talisa al serale di Amici 19: rimangono solo tre posti liberi

Domani, sabato 15 febbraio, il pubblico di Canale 5 assisterà a uno degli ultimi speciali di Amici 19, prima dell'inizio del serale (che, secondo insistenti voci, dovrebbe debuttare venerdì 28 febbraio per qualche settimana, per poi passare al sabato sera). Le anticipazioni sulla puntata che è stata registrata oggi 14 febbraio, dunque, informano i fan del talent show che il cast del prime time non è ancora stato completato.

Ai sei allievi che hanno già ottenuto l'ambita maglia verde, oggi se ne è aggiunta soltanto una: Talisa, la ballerina di hip-hop che ha ricevuto il "sì" di tre giudici esterni, dopo aver sostenuto un esame sulla sua disciplina.

I talenti che fino a ora hanno la certezza di partecipare almeno a una puntata del serale, dunque, sono: i cantanti Nyv, Gaia, Giulia e i ballerini Nikolai, Valentin, Javier e Talisa. A contendersi gli ultimi tre posti disponibili, perciò, restano: Jacopo, Stefano, Matteo, Karina, Francesco e Martina.

Federico si ritira: addio ad Amici 19 per un problema fisico

Nella lista dei talenti che ancora non hanno ottenuto la maglia verde del serale, non figura Federico: il ballerino di hip-hop, infatti, ha dovuto lasciare la scuola di Amici 19 a causa di un serio infortunio.

Il danzatore si è fatto male alla mano, probabilmente dopo aver dato un forte pugno contro il muro: una discussione con la compagna Martina, infatti, ha fatto perdere le staffe al ragazzo, che oggi ha salutato tutti in studio.

Maria De Filippi ha provato a rassicurare il danzatore dicendogli che anche Andreas Muller ha avuto il suo stesso problema fisico, ma poi ne è uscito diventando prima vincitore del programma e ora professionista e assistente coreografo.

Quattro ex della scuola tornano ad Amici 19 dopo Sanremo

Le anticipazioni della puntata di Amici 19, che è stata registrata oggi, informano il pubblico del nuovo meccanismo con il quale sono stati scelti gli allievi da candidare alla maglia verde. Prima dell'inizio della sfida a squadre, dunque, Maria De Filippi ha chiesto a tutti i ragazzi già al serale di fare il nome di un compagno ancora a rischio che secondo loro merita di passare alla fase successiva.

Quando il team capitanato da Gaia ha vinto la prima manche, è stata la candidata di Javier (Talisa) a poter fare l'esame davanti alla giuria di esperti, questo perché il ragazzo è risultato l'allievo con la media voti più alta dopo tutte le esibizioni.

Al termine della seconda manche, invece, è toccato a Francesco (candidato della migliore Giulia) a presentarsi davanti a tre discografici e produttori.

Il giovane cantautore, però, è stato bloccato al terzo e ultimo "step" perché non è stato ritenuto ancora pronto per affrontare le tante difficoltà del serale. Sono stati quattro, infine, gli ospiti musicali dello speciale che andrà in onda sabato 15 febbraio: direttamente dal Festival di Sanremo, infatti, si sono esibiti sul palco di Amici gli ex allievi Enrico Nigiotti, Elodie, Alberto Urso e Giordana Angi.