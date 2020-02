Manca poco meno di una settimana all'inizio del serale di Amici 19; venerdì 28 febbraio, infatti, andrà in onda la prima puntata in diretta del talent-show condotto da Maria De Filippi. Nel corso della registrazione dell'ultimo speciale del sabato, sono state date delle anticipazioni su quello che accadrà in prime time: quest'anno non ci sono né i coach né le squadre, i ragazzi saranno tutti contro tutti e a votarli saranno due diverse giurie.

Addio a 'Bianchi' e 'Blu' al serale di Amici 19

Sono tante le novità che il pubblico di Amici 19 si troverà davanti tra una settimana circa, ovvero quando andrà in onda la prima puntata della fase serale.

Ieri, venerdì 21 febbraio, è stato registrato l'ultimo speciale del sabato del talent-show e la conduttrice ha elencato alcune delle scelte che lei e i suoi autori hanno fatto per rivoluzionare il meccanismo del format.

Quest'anno, per esempio, non ci saranno le squadre: i "Bianchi" e i "Blu" non si confronteranno a colpi di esibizioni di canto e ballo, perché ogni talento gareggerà per sé stesso. Il tutti contro tutti che è stato pensato per quest'ennesima edizione del programma Mediaset, dunque, è uno dei primi cambiamenti che sono stati apportati al regolamento.

Non essendoci i due team a confronto, è scontato dire che non ci saranno neppure i direttori artistici a preparare e poi a schierare le varie performance degli allievi ancora in gioco.

I 10 ragazzi che sono approdati al serale, dunque, potranno contare soltanto sulle loro forze e sul loro talento nella disciplina di riferimento e sperare di fare colpo sia sulla gente da casa che sulle giurie del cast.

In arrivo una 'misteriosa' giuria di qualità ad Amici 19

Un'altra piccola novità del serale che sta per iniziare, riguarda le persone che saranno chiamate a votare le esibizioni dei ragazzi in gara: oltre alla commissione formata dai sei professori della scuola, infatti, ad Amici 19 ci sarà anche un'inedita giuria di qualità.

Maria De Filippi ha spiegato che alcuni personaggi famosi (la cui identità è ancora top secret, ma si vocifera della possibile presenza di Vanessa Incontrada) daranno dei voti a tutti e 10 i talenti e decreteranno i candidati all'eliminazione di ogni puntata.

Un certo peso, inoltre, dovrebbe averlo anche il pubblico attraverso il televoto: si sa, infatti, che anche quest'anno il talent-show sarà trasmesso in diretta su Canale 5 inizialmente al venerdì sera e poi al sabato a partire dalla quarta puntata in poi.

Il cast dei ragazzi al serale di Amici 19 è al completo

Sempre durante lo speciale che andrà in onda sabato 22 febbraio (ma che è stato registrato il giorno precedente), Maria De Filippi ha spiegato che in una delle puntate del serale in programma ci sarà una doppia eliminazione: i ragazzi in gara, infatti, sono dieci mentre le dirette previste soltanto sei.

Ieri, inoltre, sono state assegnate le ultime tre maglie verdi: a conquistarle sono stati tre cantanti molto discussi (alcuni hanno litigato fino all'ultimo giorno), mentre Stefano e Matteo sono stati esclusi ad un passo dalla realizzazione del loro sogno.

A sfidarsi a partire da venerdì 28 febbraio, dunque, saranno: Nyv, Gaia, Giulia, Jacopo, Martina, Francesco, Javier, Nicolai, Talisa e Valentin.

Tra le novità del prime time del talent-show, inoltre, c'è l'arrivo di Al Bano Carrisi e Romina Power: i due parteciperanno a tutte le puntate di Amici anche se non si sa ancora in quale ruolo.

I membri della giuria di qualità, invece, potrebbero essere tra gli ospiti che si sono avvicendati negli ultimi speciali del sabato: Giordana Angi, Alberto, Urso, Enrico Nigiotti, Michele Bravi ed Elodie Di Patrizi.