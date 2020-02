Oggi mercoledì 26 febbraio, su Canale 5, terzo appuntamento settimanale con Uomini e donne. Visto la puntata di ieri, 25 febbraio, oggi dovrebbe esserci il prosieguo del trono over. Sul sito ufficiale di Witty Tv, però, non sono ancora state pubblicate le anticipazioni ufficiali.

Uomini e Donne, anticipazioni: in scena i protagonisti senior

Attualmente Witty non ha ancora pubblicato le anticipazioni in merito alla puntata odierna di Uomini e Donne, quindi non è ancora dato a sapere cosa verrà trasmesso della registrazione che c'è stata domenica 23 febbraio.

La puntata di ieri si è conclusa con il litigio tra Samuel e Alessia. I due hanno deciso di non portare più avanti la loro conoscenza. Il cavaliere bolognese, in maniera particolare, ha notato che la dama si comporta in maniera differente quando si trova all'interno dello studio.

Secondo lui Alessia si è fatta troppo influenzare da altre dame (nella precisione Anna, Simonetta e Carlotta). Secondo le dame del parterre, Samuel abbandonerebbe le donne dopo aver avuto un approccio fisico, per questo avrebbero suggerito ad Alessia di andarci cauta.

Sempre nella puntata di ieri, Gemma ha avuto la possibilità di rivedere tre suoi ex e con uno di questi, Remo Prioietti, ha deciso d'iniziare nuovamente a rivedersi. L'appuntamento con Uomini e Donne è per le 14:45 su Canale.