La 70esima edizione del Festival di Sanremo è stata seguita un po' da tutti, compresi alcuni personaggi della politica italiana. Nella giornata di sabato 8 febbraio, poche ore prima della finalissima della kermesse canora di Rai1, la senatrice di Forza Italia Anna Maria Bernini è stata protagonista di uno scambio di opinioni piuttosto acceso con un suo utente. Alla base del botta e risposta ci sarebbero i tanto discussi look utilizzati da Achille Lauro. Il botta e risposta tra la senatrice e l'utente è stato ripreso anche da una pagina di satira dedicata al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Dopo aver postato lo screen che riporta l'accaduto, la didascalia recita: "Il centrodestra ha un nuovo leader".

La senatrice si schiera con Achille Lauro, un utente l'attacca

La senatrice attraverso il proprio profilo Facebook e Twitter ha pubblicato il suo ipotetico podio che prevedeva Pierò Pelù con "Gigante" al primo posto, "Me ne frego" di Achille Lauro al secondo posto e Levante terza con "Tikibombom". Inoltre la Bernini ha espresso un giudizio positivo anche su Myss Keta definendola una regina di stile e di sana trasgressione.

In poco tempo il post con il podio ipotetico della Bernini è stato commentato da tantissime persone. La maggior parte dei commenti hanno visto una discussione su Achille Lauro. Mentre la senatrice azzurra non ha trovato nulla di male nei look esibiti dall'artista romano, un utente ha scritto: "Ti sembra educativo uno che si presenta con quella tutina? Tra l'altro in prima serata dove la tv la guardano anche i bambini".

La replica di Anna Maria Bernini non ha tardato ad arrivare: "Sì". Un altro utente invece, ha invitato la forzista ad andare in Parlamento poiché la musica non sarebbe il suo forte.

Va detto che tra i vari commenti apparsi sotto al post c'è anche chi è rimasto sorpreso dai gusti canori della senatrice, come fa notare un utente: "Dopo questo post hai tutta la mia stima." Un altro infine come la Bernini ha trovato giusti gli outfit presentati da Achille Lauro sul palco dell'Ariston.

Tutti i look di Achille Lauro

Achille Lauro è l'artista più discussio di questa 70esima edizione del Festival di Sanremo. L'artista romano si è posizionato all'ottavo posto della classifica finale, ma secondo molti è il vincitore morale. Tutte e quattro le sere che Lauro si è esibito sul palco dell'Ariston ha portato in scena diversi personaggi e storie: dall'omaggio a San Francesco d'Assisi a Ziggy Sturdust, nonché l'alter ego di David Bowie. Per poi passare alla Marchesa Casati Luisa Stampa e chiudere con la regina Elisabetta I Tudor.

I look di Achille Lauro sono stati senza dubbio i più commentati dal popolo del web, ma il 25enne romano ha spiegato che il brano "Me ne frego" è stato concepito come un inno alla libertà.

Nel frattempo va detto che su tutte le principali piattaforme digitali, il brano portato in gara da Achille Lauro risulta essere il più venduto.