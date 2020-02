Diodato è il vincitore della 70ª edizione del Festival di Sanremo con il brano "Fai rumore". Durante l'ospitata del cantante pugliese a Domenica In, l'artista ha ammesso che la sua canzone è anche dedicata alla sua ex fidanzata Levante.

Da giorni le voci dei rumors non hanno fatto altro che parlare della relazione che Diodato e Levante hanno avuto. I due artisti infatti, si sono amati per ben due anni. Poco prima dell'inizio della kermesse canora di Rai, Levante aveva dichiarato in un'intervista al settimanale di essere rimasta in ottima rapporti con il suo ex compagno e collega.

Addirittura la giovane aveva precisato che lei e Antonio non si erano scritti alcuni messaggio, ma si erano visto di recente. Inoltre, Levante aveva confessato di sentirsi al sicuro di partecipare alla stessa competizione contro Diodato.

Antonio ammette a Domenica In la dedica per Levante

Il giorno dopo la finale del Festival di Sanremo come di consueto, Domenica In va in onda dal teatro Ariston. La puntata ha aperto subito con il vincitore della 70ª edizione della nota kermesse canora. Diodato prima ha cantato il suo brano, poi ha risposto alle domande dei giornalisti.

Tutti tra i presenti in studio, si sono complimentati per la vittoria del cantante pugliese. Non sono mancate delle parole d'incoraggiamento dalla conduttrice di Domenica In.

Prima di essere congedato, Mara Venier spinta dalla curiosità ha rivolto una domanda scomoda al suo ospite: "Questa canzone è dedicata ad una cantante bruna, molto bella, che era anche qui a Sanremo con un pezzo molto bello?".

A quel punto il cantante pugliese molto imbarazzato, ha replicato timidamente: "Anche". Quest'ultimo non ama affatto parlare della sua vita privata. Per questo motivo l'ammissione di oggi, vale moltissimo per gli appassionati della cronaca rosa. Antonio ha precisato che il suo brano è per tutti quei silenzi che si vengono a creare dopo la fine di una relazione o di una semplice amicizia.

Ricordiamo, che questo è un momento d'oro per Diodato.

Il cantante è reduce di uno straordinario successo con il brano "Che vita meravigliosa", nonché colonna sonora del film la "Dea Fortuna" del regista turco Ferzan Ozpetek.

Levante si congratula con il suo ex fidanzato Diodato

Non è più un segreto che Levante e Diodato hanno avuto una bellissima storia d'amore durata due anni. Nononte i due ex fidanzati si sono ritrovati avversari a Sanremo rispettivamente con "Fai rumore" e "Tikibombom", Levante ha speso delle belle parole per il suo ex fidanzato.

La cantante ed ex giurata di X Factor attraverso il suo profilo Instagram ha postato alcune immagini dell'anno serata di ieri ed ha scritto: "Bravo Antonio".

L'ennesima prova che nonostante la liaison tra i due sia giunta termine, c'è ancora rispetto e stima.