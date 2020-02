Pietro Delle Piane, ieri sera (domenica 9 febbraio), durante il programma di Barbara D’Urso “Live Non è la D’Urso”, si è sottoposto alla macchina della verità, per smentire le accuse sul suo presunto tradimento con Fiore Argento. Il fidanzato di Antonella Elia, una fra le concorrenti più amate del Grande Fratello Vip, non è però riuscito a “discolparsi” del tutto, dal momento che la macchina della verità ha rilevato un esito positivo sul presunto tradimento. Infatti, per la macchina della verità (la cui affidabilità, come è stato ribadito dal tecnico arriva al 98%), Delle Piane avrebbe tradito Antonella, ed avrebbe baciato la sua ex compagna, Fiore Argento.

Delle Piane si ribella e si scontra con la D’Urso

Una volta avuto l’esito della macchina della verità, Pietro si è subito infuriato ed ha iniziato a lanciare accuse di sabotaggio al programma ed alla conduttrice.”Non dovevo venire perché è una buffonata. Utilizzerete questo domani al Grande Fratello, lo so. Ho sbagliato a venire. Non dovevo venire. Stacchi la macchina. È tutto manipolato.” Sono state queste le parole pronunciate, con un tono inquieto e polemico, dal fidanzato di Antonella Elia. Barbara D’Urso, però non rimane inerme davanti alle affermazioni polemiche pronunciate e così subito decide di porre fine allo scontro, affermando di non tollerare certe affermazioni.

Inoltre Barbara D’Urso difende il suo lavoro e afferma anche di non aver assolutamente manipolato nulla e di non sapere se queste immagini verranno mostrate durante la diretta del Grande Fratello Vip (che andrà in onda questa sera alle ore 21:30).

Antonella Elia sta vivendo molto male questa vicenda

Antonella Elia, che si trova all’interno della casa più famosa e spiata d’Italia, sta vivendo molto male questa vicenda sul presunto tradimento.

Il suo fidanzato è stato paparazzato dai fotografi del settimanale Nuovo mentre passeggiava, tra le vie di Roma, in compagnia della sua ex compagna Fiore Argento. Antonella Elia, in questi giorni, non ha fatto altro che raccontare ai suoi compagni di essere delusa dall’atteggiamento assunto da Pietro. I due, pochi giorni prima che lei entrasse all’interno della casa del Grande Fratello, si erano fatti delle promesse, che a questo punto pare proprio che Pietro non abbia mantenuto.

Per Antonella, vedere le fotografie che ritraggono Pietro in compagnia della Argento non è stato facile e bello: in questi giorni la donna non sta nascondendo di provare gelosia. “Questa me la paghi cara, Pietro”: sono queste le parole che Antonella non fa che ripetere. La Elia infatti è molto delusa, dal momento che Pietro ha aspettato proprio che lei entrasse nella casa del GF per rincontrarsi con la sua ex compagna.