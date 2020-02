Prosegue lo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la TV Soap americana, trasmessa da oltre vent'anni sui teleschermi italiani. Gli spoiler in programma dal 23 al 29 febbraio 2020 su Canale 5, rivelano che Zoe Buckingham spingerà Flo Fulton a lasciare Los Angeles per impedirle di tradire il segreto di Reese. Liam Spencer, invece, giurerà amore eterno ad Hope Logan, mentre Steffy Forrester incontrerà suo padre Ridge.

Beautiful, puntate 23-29 febbraio: Sally e Wyatt iniziano a lavorare per Bill, Liam non vuole lasciare Hope

Le anticipazioni di Beautiful in programma da domenica 23 a sabato 29 febbraio 2020 su Canale 5, rivelano che Hope (Annika Noelle) si recherà da Steffy, in quanto è convinta che Liam (Scott Clifton) debba stare accanto a lei ed alle loro bambine. Nel frattempo, Wyatt e Sally inizieranno a lavorare per Bill (Don Diamont) dopo la sua decisione di far resuscitare la Spectra Fashions dalle ceneri.

A tal proposito, lo Spencer confesserà al padre di essere profondamente innamorato della fidanzata, tanto da avere intenzioni serie nei suoi confronti. In questo frangente, il magnate dimostrerà di essere profondamente cambiato, mentre il padre di Kelly si rifiuterà di allontanarsi dalla Logan. Il giovane, infatti, non avrà nessuna intenzione di lasciare sola la moglie in questo triste frangente. A tal proposito, Liam rassicurerà Hope che continuerà ad essere un buon marito e un padre esemplare per la piccola Kelly.

Beautiful spoiler settimanali al 29 febbraio: Zoe vuole che Flo lasci Los Angeles, Steffy incontra Ridge

Le trame settimane di Beautiful (23-29 febbraio 2020) su Canale 5, rivelano che Sally e Wyatt si recheranno allo studio di Bill per firmare gli ultimi documenti, prima di dare vita alla Spectra Fashions. Per questo motivo, il trio metterà le proprie strategie sul tavolo per riportare in vita l'azienda.

Zoe, nel frattempo, si metterà dalla parte di Reese. La modella, infatti, pregherà Flo di abbandonare Los Angeles, in quanto teme che possa tradire il segreto dello scambio delle culle, che detiene con Buckingham.

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), invece, si dividerà tra il suo ruolo di madre e quello di imprenditrice. A tal proposito, la Forrester incontrerà Ridge, dove lo informerà che Hope sta facendo di tutto affinché lei torni insieme a Liam. La Logan, infatti, vorrebbe farsi da parte, in quanto ritiene che la felicità delle bambine sia prioritaria. Infine, la figlia di Brooke (Katherine Kelly Lang) intensificherà le sue visite alla casa sulla scogliera, con la scusa di prendersi cura di Phoebe.

Un comportamento, che desterà i sospetti dello Spencer e dell'ex moglie.