Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera Il Segreto, che andrà in onda anche nella settimana che va dal 16 al 21 febbraio con nuovi episodi che si preannunciano ricchi di colpi di scena. Occhi puntati soprattutto su Maria, la quale si renderà conto che l'infermiera Dori Vilches, in realtà, è una persona molto diversa da quel che mostra di se stessa.

Gli spoiler de Il Segreto, trame 16-21 febbraio: Dori viene ricattata da Maria

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto in onda fino al 21 febbraio su Canale 5, rivelano che Maria comincerà ad avere dei nuovi dubbi sull'infermiera fino ad arrivare a sospettare che la donna sia anche peggio di come si è mostrata con lei nell'ultimo periodo.

Di sicuro Maria non sa che Dori è innamorata di Fernando Mesia e che si è messo d'accordo con lui sulle cure da somministrarle.

Maria, però, non si arrende e il suo sesto senso la spingerà ad indagare: così nel corso delle prossime puntate la donna deciderà di parlare della sua infermiera ad Irene e ne scoprirà finalmente il suo passato. La Vilches lavorava all'interno di un ospedale pediatrico dove fu accusata di aver appiccato un incendio che costò caro a ben sei piccoli pazienti che morirono.

Dori, in seguito a quel terribile incidente, rischiava la condanna a morte ma per evitare tutto questo preferì farsi chiudere all'interno di un manicomio: la sua permanenza, però, non durò tantissimo e poco dopo uscì e tornò di nuovo a casa. Gli spoiler de Il Segreto rivelano che Maria, dopo essere entrata in possesso di queste informazioni, comincerà a ricattare la sua infermiera ordinandole di riprendere al più presto le cure che aveva sospeso.

Prudencio scrive una lettera al fratello Saul

A quel punto, quindi, Dori dovrà dimenticare gli ordini che le sono stati dati in precedenza da Fernando Mesia, il quale l'aveva obbligata a dare a Maria soltanto delle cure palliative, così da farla rimanere paralizzata e per sempre dipendente da lui. Ma il colpo di scena arriverà nel momento in cui Fernando si accorgerà di questo cambiamento in corso e, da quel momento, saranno guai.

E poi ancora le anticipazioni della prossima settimana de Il Segreto fino al 21 febbraio rivelano che Raimundo deciderà di riunire tutti gli abitanti del Paese alla locanda, perché vuole incitarli a resistere contro il sottosegretario Morales che vorrebbe allagare Puente Viejo. Occhi puntati anche su Prudencio, il quale scriverà una lettera commovente al fratello Saul per informarlo degli ultimi avvenimenti felici della sua vita e, soprattutto, della sua intenzione di convolare al più presto a nozze con l'amata Lola.