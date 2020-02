L'appuntamento del preserale di Rete 4 resta saldamente nelle mani di Tempesta d'amore, la celebre soap opera tedesca che tutte le sere tiene compagnia ad un bel po' di persone. I colpi di scena non mancheranno e le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 23 al 29 febbraio 2020 rivelano che Eva comincia ad essere sopraffatta dai sensi di colpa e vorrebbe dire a Valentina tutta la verità su quello che è successo realmente a Christoph.

Tempesta d'amore, anticipazioni al 29 febbraio: Christoph viene operato

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima settimana di Tempesta d'amore rivelano che nel momento in cui Eva vorrebbe liberarsi di questo peso con Valentina ci sarà un colpo di scena clamoroso.

La donna non si sentirà bene e sarà proprio sua figlia a soccorrerla e a portarla in ospedale. E durante il tragitto in macchina, la ragazza avrà un clamoroso deja vù.

Intanto Annabelle non riuscirà ad impedire che Christoph venga operato: tuttavia non ha alcuna intenzione di darla per vinta alla sua 'rivale' e proprio per questo motivo metterà a punto un nuovo piano. Linda invece chiederà ad Andrè di preparare una torta speciale ma il risultato finale la deluderà fortemente.

Valentina, invece, dopo aver avuto questo deja vù non riuscirà a farsi pace: è stata proprio lei ad aver investito con l'automobile Christoph.

In un primo momento la ragazza deciderà di andare a costituirsi e quindi di assumersi tutte le responsabilità per quello che è accaduto. All'ultimo momento, però, avrà un ripensamento e così si rifugerà nel bosco, facendo perdere le sue tracce. La sparizione di Valentina getterà tutti nello sconforto, ma per fortuna Franzi riuscirà a trovarla e farà in modo che possa tornare di nuovo a casa.

Valentina finisce in prigione

Nel frattempo Jessica comincia ad avere il sospetto che tutti i suoi sforzi per conquistare Henry in realtà siano stati inutile e che il ragazzo sia interessato a Franzi. Gli spoiler di Tempesta d'amore fino al 29 febbraio 2020, inoltre, rivelano che per Christoph arriverà il momento della fatidica operazione: Denise spera che suo padre possa rimettersi in sesto al più presto e riprendere così in mano le redini della sua vita.

Henry, invece, scoprirà che Jessica si è innamorata di lui e dopo questa scoperta comincerà a vederla con occhi completamente differenti. Ma i colpi di scena della prossima settimana di Tempesta d'amore non sono finiti qui: le trame della soap opera tedesca in onda su Rete 4 rivelano che Robert, Eva e Werner non riusciranno ad evitare l'arresto di Valentina. La ragazza finirà in prigione in custodia preventiva: lei, però, non si lascerà scoraggiare da questa situazione e apparirà forte e coraggiosa.